No guarde el paraguas: continuarán tormentas en Tamaulipas

Los pronósticos indican precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de viento con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica constante y posible caída de granizo.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Las lluvias no darán tregua en Tamaulipas durante este fin de semana, y es que la Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que la atmósfera continuará altamente inestable, situación que favorecerá la persistencia de tormentas y chubascos en gran parte del territorio tamaulipeco, con condiciones que podrían generar afectaciones principalmente en zonas vulnerables.

De acuerdo con el organismo, los pronósticos indican precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de viento con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica constante y posible caída de granizo en diferentes regiones de la entidad.

Según el mapa de acumulados difundido por Protección Civil Tamaulipas, las zonas con mayor potencial de lluvias intensas se ubican en el norte, centro, región cañera y el Altiplano tamaulipeco, aunque para hoy sábado las condiciones se extenderían prácticamente a gran parte del estado.

En la gráfica meteorológica también se observan importantes acumulados de precipitación sobre municipios fronterizos y del centro de Tamaulipas, donde se prevén tormentas con capacidad de generar escurrimientos rápidos, encharcamientos severos e incluso inundaciones repentinas en sectores de riesgo.

Protección Civil alertó especialmente a la población que habita cerca de drenes, arroyos, canales y zonas bajas, debido al riesgo de crecientes súbitas derivadas de las lluvias intensas que podrían registrarse en cortos periodos de tiempo.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones ante la posibilidad de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento que podrían ocasionar caída de árboles, anuncios o interrupciones en el suministro eléctrico.

El pronóstico indica que la actividad tormentosa continuará desarrollándose de manera intermitente durante el fin de semana, impulsada por condiciones atmosféricas favorables en el noreste del país y el Golfo de México.