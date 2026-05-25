“Andy” López Beltrán renuncia a Morena para buscar curul en Tabasco

A través de una carta dirigida a los líderes y a la militancia del partido, López Beltrán indica que continuará respaldando el proyecto de la 4T y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

A través de una carta dirigida a los líderes y a la militancia del partido, Andrés Manuel López Beltrán da a conocer que da un paso al costado como secretario de Organización de Morena, para buscar una diputación en Tabasco.

En el documento, López Beltrán indica que continuará respaldando el proyecto de la 4T y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

«En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones», escribe López Beltrán en el documento.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, explicó su renuncia en el documento:

He decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Presenta balance de logros

A través del documento, Andrés Manuel López Beltrán refirió que en relación con la Secretaría de Organización, presenta un balance de los logros y avances «que construimos a lo largo de un año y siete meses de trabajo»:

10 millones de nuevos militantes incorporados al padrón de afiliados

Cerca de 7 millones de nuevos afiliados credencializados, mediante 300 módulos de credencialización instalados en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país

Comités Seccionales establecidos en 69,396 secciones electorales, equivalentes al 97 por ciento del total nacional

Consejos Municipales conformados en 1,952 municipios, el 97.60 por ciento de los municipios con régimen de partidos. Informó que esta actividad concluirá el 31 de mayo

Más de 272 asambleas de evaluación y organización realizadas en todo el país junto a los coordinadores del partido

Informa, además, que gracias a estas acciones «hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas».

Reitera que su compromiso con el partido seguirá vigente

Andrés Manuel López Beltrán informa que reitera su entrega y militancia a Morena y que aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, su compromiso con sus ideales seguirá vigente.

Quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mejor Presidenta de México y el mundo, quien conduce con firmeza, convicción y visión histórica la Cuarta Transformación de México. Cuenta con mi absoluta solidaridad, disciplina y lealtad. A su lado seguiremos dando la batalla para que este proceso histórico continúe.

Finalizó agradeciendo a los miembros de la estructura de Morena por su apoyo y los invitó a que sigan construyendo juntos «la patria que siempre soñamos, escuchando siempre al Pueblo de México y siguiendo sus instrucciones, pues él es nuestro guía, fuerza y razón de ser».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO