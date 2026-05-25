Buscan reactivar tren de pasajeros México–Tampico y extender ruta turística hasta Playa Miramar

El proyecto turístico ferroviario sería denominado Tren Huasteco Turístico, con conexión entre San Luis Potosí y Tampico, ingresando incluso hasta la zona costera

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre la Ciudad de México y Tampico, con una posible extensión hacia Playa Miramar para impulsar el turismo regional, fue planteada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el delegado de Previsión Social de la Confederación de Ferrocarrileros de la República Mexicana, Rodolfo Torres Sánchez.

El representante ferrocarrilero señaló que la propuesta contempla incorporar las rutas San Luis Potosí–Tampico y Monterrey–Tampico, además de retomar el trayecto hasta la zona de playa, similar al antiguo Tren de La Barra.

“Le hemos pedido que meta los trenes San Luis–Tampico y Monterrey–Tampico hasta la playa como era el tren de La Barra porque si así tenemos turismo lo vamos a tener más con un precio razonable, que no se vayan a querer colgar los inversionistas que le metan al tren. Queremos que lo ponga el gobierno, estamos apostando a la vía corta por Magozal; el proyecto le interesó mucho por la carga”

Indicó que el proyecto turístico ferroviario sería denominado Tren Huasteco Turístico, con conexión entre San Luis Potosí y Tampico, ingresando incluso hasta la zona costera.

“El proyecto está en la mesa, parece se lo está poniendo a Slim. Sería el Tren Huasteco Turístico de San Luis–Tampico; queremos San Luis–Tampico que entre hasta la playa”

Torres Sánchez explicó que el trayecto por el ramal de Magozal permitiría reducir tiempos de traslado y estimó que el proyecto podría quedar definido en aproximadamente cuatro meses.

Recordó que han transcurrido cerca de 30 años desde la suspensión del servicio ferroviario de pasajeros en la región y destacó que la reactivación de la ruta México–Nuevo Laredo también implicaría recuperación de estaciones y generación de empleos.

“Las estaciones se van a abrir, va a haber trabajo para boleteros, gente que limpia, barre la estación. México–Nuevo Laredo que pisa Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, baja a Nuevo Laredo”

El representante de los ferrocarrileros indicó que continuará las gestiones ante el Gobierno Federal para impulsar el proyecto ferroviario hacia el sur de Tamaulipas y señaló que también dialogó sobre el tema con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confiando en que exista una respuesta favorable para concretar la conexión entre Tampico y la capital del país.