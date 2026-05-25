Calor cobra primera vida en Tamaulipas; aumentan diarreas y golpes de calor: Secretaría de Salud

La funcionaria informó que, hasta el momento, se han registrado 19 casos relacionados con afectaciones derivadas de las altas temperaturas

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La intensa ola de calor que golpea a Tamaulipas ya dejó la primera muerte de la temporada y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el incremento de casos de deshidratación, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales, confirmó la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria informó que, hasta el momento, se han registrado 19 casos relacionados con afectaciones derivadas de las altas temperaturas, de los cuales nueve corresponden específicamente a golpes de calor y uno terminó en una defunción ocurrida en el municipio de El Mante.

“De golpes de calor son 19 casos, de esos 19 casos de deshidratación, nueve son de golpe de calor y lamentablemente una defunción”, declaró.

Precisó que municipios como Victoria, El Mante y la zona sur del estado permanecen entre las regiones con mayor riesgo debido a las temperaturas extremas que continúan presentándose en gran parte del territorio tamaulipeco.

Ante este panorama, Hernández Campos pidió a la población evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y mantenerse hidratada constantemente, incluso sin presentar sensación de sed.

“Debemos evitar el sol en horas pico, pero mantenernos hidratados aunque no tengamos sed”, insistió.

La titular de Salud reveló además que las enfermedades gastrointestinales también muestran un incremento preocupante. Detalló que los casos de diarrea aumentaron alrededor de un 25 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Lo que sí hay definitivamente aumentado un poquito son los casos de diarrea… ha subido aproximadamente un 25 por ciento con respecto al año previo”, explicó.

Señaló que los grupos más vulnerables siguen siendo menores de edad y adultos mayores, quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones severas por deshidratación o golpes de calor.

“Sí, definitivamente los menores de edad y adultos mayores”, respondió.

La Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a consumir agua potable o clorada, reforzar las medidas de higiene y acudir de inmediato a una unidad médica ante síntomas como mareos, fiebre, debilidad extrema o vómito persistente.