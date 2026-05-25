Entrega Armando Martínez tarjetas del programa de becas “Rita Cetina”

En Altamira serán 9 mil 809 alumnas y alumnos beneficiados

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó la entrega de tarjetas del programa de becas del Gobierno Federal “Rita Cetina”, mediante el cual se beneficiará a miles de estudiantes del municipio.

En Altamira, este importante apoyo llegará a 9 mil 809 alumnas y alumnos, quienes recibirán un monto de 2 mil 500 pesos, representando una inversión total de 24.5 millones de pesos destinados a fortalecer la educación y el bienestar de niñas y niños.

Durante el evento, el presidente municipal destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para seguir impulsando oportunidades para las nuevas generaciones.

“La educación es una de nuestras grandes prioridades. De la mano con el gobierno federal y estatal, seguimos llevando más apoyos y oportunidades para que nuestros estudiantes puedan construir un mejor futuro”, señaló el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso con el desarrollo educativo y el respaldo a las familias altamirenses.