Esto ya va de bajada

EN VISTO/ DORA DE LA CRUZ

Por. Dora de la Cruz

Entramos, prácticamente a la bajada del último año de las administraciones municipales y del Poder Legislativo; es decir, ya lo que hicieron y dejaron de hacer está en lo que se construyó en la percepción social de la ciudadanía y aunque algunas alcaldesas y alcaldes pretenden acelerar la agenda pública, en el último jalón, la imagen ya está en la opinión del pueblo.

Aquí no aplica eso de que cerrarán “con broche de oro”; estamos a varios meses de que arranque el proceso electoral y el margen que les queda para modificar la opinión pública es reducido, porque la gente ya identificó quién estuvo presente y quién gobernó desde la distancia.

Las y los diputados y senadores también ya tienen el nivel de aceptación bien medido, por la ciudadanía; aunque no aparezca en encuestas esta realidad política, sí está en la imagen del pueblo, si fueron cercanos o no en el desahogo de la agenda legislativa, en la gestión, en el diálogo, en la cercanía, en el contacto personal en su tiempo.

Los ciudadanos identifican plenamente a quiénes han trabajado y quienes solo fingieron, en los temas prioritarios, como es el abasto de medicamentos, la seguridad, la educación y las becas; entre todo ello, las reformas que se convierten en políticas públicas y que tienen impacto directamente en la vida cotidiana son tan presentes, como el actuar de algunos que las dejaron fuera de su agenda legislativa.

Aunque Morena gobierna el 80 por ciento de la población de Tamaulipas, en 25 de las 43 alcaldías y en el Poder Legislativo es la mayoría con una bancada de 25 de 36 diputaciones (7 del PAN, 2 de Movimiento Ciudadano, una del PRI y uno del PT) lo cierto es que la oposición, no queda fuera de la percepción ciudadana y en el caso de los y las legisladoras panistas, su agenda se centró en defender lo indefendible: al ex gobernador Francisco “N”, dejando a un lado las exigencias ciudadana .

Todos estos puntos positivos y negativos, tienen que ver con los y las que ya se mueven por las alcaldías y las reelecciones, dando por hecho que repetirán triunfos electorales, cuando el respaldo del voto, no es permanente y sólo puede sostenerse en la cercanía con el pueblo.

En la capital del estado, algunos ya se destaparon, como el Secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, a quien late el corazón por la candidatura de Morena y los partidos aliados, pero al político, parece que no le alcanza para defender el proyecto de la 4 Transformación; el otro caso es el de la diputada local Katalina Méndez Cepeda, quien anda movida en las redes sociales; no hay que quitar la vista a la joven sobre quien, en estos momentos, la percepción es que pudiera ser la opción para la capital. Y Movimiento Ciudadano no descarta a la también diputada local, Mayra Benavides, lo que podría hacer la campaña más interesante.

Da la impresión de que de pronto a muchos políticos y políticas les interesa la candidatura por el municipio de Victoria; trasciende que El Tico García, anda buscando al Partido Acción Nacional, o el PAN lo anda buscando a él, para lanzarlo como su candidato; otro como un tal Juanjo Salazar, tiene hasta espectaculares por algunas zonas de Victoria; total que parece que, de pronto, todos han descubierto un gran amor por el pueblo capitalino.

Así se mueven también personajes políticos de todos los perfiles en el estado, en busca de la reelección y otros en busca de las candidaturas, sobre las que ya andan armando proyectos políticos, buscando respaldo de grupos al interior de sus partidos, aunque lo más importante sería buscaran la aprobación de la ciudadanía, quien finalmente es la que manda en las urnas.

Aunque empieza la efervescencia política en la antesala de la definición de las candidaturas, el mapa político podría cambiar; ya no hay “carro completo” para nadie, incluso, podría haber un nuevo orden de las fuerzas políticas, en el que el Partido Acción Nacional, tiene pocas expectativas de repetir triunfo en los pocos y pequeños municipios, así como en el distrito donde todavía tiene espacios.

No se trata de hacer cuentas anticipadas, ni de dar por hecho escenarios que aún no están definidos; en política, las condiciones cambian de un minuto a otro y lo que hoy parece seguro, mañana puede ser sorpresa, así que no especulemos quién sí y quién no va a las candidatura, tal parece que en esta elección muchas de ellas están agarradas con hilos delgados.