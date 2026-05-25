Facebook, convertido en escaparate ilegal de fauna protegida en Tamaulipas

Cotorras, aves exóticas y otras especies protegidas forman parte de los animales que siguen comercializándose a través de redes sociales, pese a tratarse de prácticas prohibidas por la legislación ambiental.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La venta ilegal de aves y especies protegidas continúa operando abiertamente en Facebook en Tamaulipas, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, quien admitió que constantemente reciben reportes ciudadanos sobre publicaciones relacionadas con tráfico de fauna silvestre.

Cotorras, aves exóticas y otras especies protegidas forman parte de los animales que siguen comercializándose a través de redes sociales, pese a tratarse de prácticas prohibidas por la legislación ambiental.

“Sí nos llaman, sobre todo a la Comisión de Parques y Biodiversidad, y ellos se comunican inmediatamente con Profepa para poder hacer los reclamos”, declaró.

Aunque la problemática persiste en internet, el funcionario reconoció que la dependencia estatal no cuenta con estadísticas propias sobre aseguramientos, sanciones o personas detenidas por este delito, ya que toda la información oficial es manejada por la Profepa.

La situación exhibe las limitaciones que enfrentan las autoridades ambientales para frenar el comercio ilegal de especies en plataformas digitales, donde vendedores aprovechan la facilidad de las redes sociales para ofrecer animales protegidos sin control alguno.

A esto se suma la falta de espacios suficientes para resguardar fauna decomisada, ya que incluso zoológicos y centros de atención presentan capacidad limitada para recibir ejemplares asegurados.

“Todo tiene que entrar en bitácora y siempre tiene que haber coordinación con Profepa”, sostuvo Becker Hernández.

Especialistas han advertido que el tráfico ilegal de fauna mediante redes sociales se ha convertido en una de las principales amenazas para diversas especies silvestres, debido a que muchas son capturadas de su hábitat natural para ser vendidas clandestinamente en grupos y perfiles digitales.