Importante avance registra la atención de socavones en Tampico

En el municipio de Tampico se registra un importante avance en distintas acciones de rehabilitación y reparación de infraestructura sanitaria e hidráulica

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte del programa integral impulsado por el Gobierno del Estado para atender y resolver la problemática de socavones en la zona sur de Tamaulipas, en el municipio de Tampico se registra un importante avance en distintas acciones de rehabilitación y reparación de infraestructura sanitaria e hidráulica.

Derivado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tampico y COMAPA SUR, se ha logrado atender al cien por ciento los socavones ubicados en la calle 10 de la colonia Enrique Cárdenas González; calle Burgos, en la colonia Volantín; calle México, en la colonia Laguna de la Puerta; así como en la calle República Dominicana, de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

De igual manera, continúan desarrollándose trabajos de manera acelerada en diversos puntos de las colonias Guadalupe Victoria, Laguna de la Puerta, Campbell y Sierra Morena, donde las cuadrillas mantienen labores permanentes para dar solución a estas afectaciones.

Estas acciones representan importantes beneficios para la ciudadanía, ya que permiten mejorar la seguridad vial y peatonal, proteger la infraestructura urbana, optimizar el funcionamiento de las redes hidráulicas y sanitarias, además de brindar mayor bienestar y tranquilidad a las familias tampiqueñas.

Cabe destacar que estos avances son resultado del respaldo decidido del Gobierno del Estado y de la estrecha coordinación institucional con el Ayuntamiento de Tampico y COMAPA SUR, sumando esfuerzos para atender de manera oportuna las necesidades de la población y fortalecer la infraestructura urbana de la ciudad.