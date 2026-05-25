Julio César Chávez rompe el silencio y revela por qué arrestaron a su hijo Omar: “Es un cab*0n”

Julio César Chávez por fin rompió el silencio sobre el arresto de su segundo hijo, Omar Chávez y aseguró que ya está en su casa tras pasar por el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.
«Omar es un cabrón, con todo respeto, es mi hijo, es un cabrón terco me entiendes, tiene mucho resentimiento, odio y eso no es bueno, porque siempre agarra novias tóxicas, no es como el padre que tiene buenos gustos, como los del papá», expresó para TUDN.
¿Por qué arrestaron a Omar Chávez?
El Gran Campeón Mexicano contó que el arresto de su hijo derivó de una pelea con su actual pareja, pero que no trascendió a mayores.
«Era el gusto de ellos, siempre se lo dije, en un arranque la chava le dio una cachetada y Omar la empujó. Entonces la chava dijo y denunció que el Omar la había golpeado», concluyó.
«Gracias a Dios Omar se presentó, como no tenía nada que temer, y ahí estuvo unas horas, y de ahí se hizo un escándalo. Pero, gracias a Dios, Omar ya está en su casa», sentenció.
Omar Chávez acudió a la Sede de Justicia Penal Acuasotrio y Oral, en la zona de Aguaruto, en Culiacán, donde se desarrolló su audiencia judicial. Un día después, un juez lo vinculó a proceso por presunto delito de violencia familiar, pero continuará su proceso en libertad.
Horas más tarde, Chávez compartió un video en sus redes sociales en el que se muestra jugando basquetbol con sus primos. Asimismo también se declaró listo para su siguiente pelea en el ring. «Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto, gracias a Dios».