Julio César Chávez rompe el silencio y revela por qué arrestaron a su hijo Omar: “Es un cab*0n”

Julio César Chávez por fin rompió el silencio sobre el arresto de su segundo hijo, Omar Chávez y aseguró que ya está en su casa tras pasar por el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.

«Omar es un cabrón, con todo respeto, es mi hijo, es un cabrón terco me entiendes, tiene mucho resentimiento, odio y eso no es bueno, porque siempre agarra novias tóxicas, no es como el padre que tiene buenos gustos, como los del papá», expresó para TUDN.

¿Por qué arrestaron a Omar Chávez?

El Gran Campeón Mexicano contó que el arresto de su hijo derivó de una pelea con su actual pareja, pero que no trascendió a mayores.

«Era el gusto de ellos, siempre se lo dije, en un arranque la chava le dio una cachetada y Omar la empujó. Entonces la chava dijo y denunció que el Omar la había golpeado», concluyó.