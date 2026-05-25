La verdad sobre Adán Augusto…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Por. Rosa Elena González

Ayer corrió la versión de que el exsecretario de gobernación, hoy Senador de la República, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ había sido hospitalizado, claro, en un hospital privado, por un repentino quebranto de salud, se dijo que se le acelerado de más el corazón y registro un problema cardiaco.

Luego de que apareció tal noticia sobre la hospitalización de ADÁN AUGUSTO los comentarios en redes sociales llovieron, la mayoría no muy afables para el Senador. Dicen que piensa mal y acertarás, y mucha gente piensa que el supuesto quebranto de salud, y decimos supuesto porque nadie ha publicado un parte médico o una fotografía donde LÓPEZ HERNÁNDEZ este internado en un centro médico, es solo una distracción por aquello del asunto que está siendo señalado en el vecino país del norte.

Y es que la versión del supuesto quebranto de salud del Senador fue luego de la visita a México del Secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.

Después de múltiples comentarios adversos al Senador, que le llovió en las redes sociales, por su presunto problema cardiaco, quién sabe si con el fin de distraer, como burla o realmente para aclarar el estado de salud de ADÁN AUGUSTO, apareció en redes sociales una fotografía donde se ve a LOPEZ HERNANDEZ muy orondo en caminata matutina, eso causó confusión en la opinión pública.

¿Cuál será realmente el estado de salud de ADAN AUGUSTO LOPEZ? Quien sabe, pero seguramente a la gran mayoría de los mexicanos, bueno, aparte de JOSE RAMON GOMEZ LEAL o ANDREA CHAVEZ y otros personajes de esa fauna política, poco les importa, de hecho, los comentarios en redes sociales muestran que buena parte de la población le desea más mal que bien.

JOSE RAMON GOMEZ y ANDREA CHÁVEZ seguramente están rezando para que ADÁN AUGUSTO quede libre de todo mal, es decir, que no enferme realmente de gravedad o sea alcanzado por el brazo de la justicia gringa, pues ambos, CHÁVEZ Y El JR, esperan que LOPEZ HERNANDEZ sea su impulso y soporte en su sueño de llegar ser candidatos a las gubernaturas de Chihuahua en el 2027 y Tamaulipas en el 2028 aunque desde ya se ve que, enfermo o no, igual no le alcanzara.

En fin, la situación es que con eso de la supuesta hospitalización y que luego publican la fotografía de ADAN AUGUSTO gozando de cabal salud caminando como si nada debiera ni temiera, genero más dudas y confusión sobre el cómo se manejan muchos políticos hoy día, la gente está escéptica de todo, pierde confianza en los encumbrados actuales.

Hay quienes aseguran que la intención de ADÁN AUGUSTO, sus aliados y asesores, es querer provocar confusión para distraer la atención, no solo de los medios de comunicación, sino también de la población.

Como dijera la Chimoltrufia, “Será el sereno” el caso es que hoy la gente tiene desconfianza en la clase política, aparte, nadie sabe la verdad sobre ADÁN AUGUSTO, si realmente fue hospitalizado o solo fue show mediático. Se cree es estrategia para desviar la atención, y, cómo LOPEZ HERNANDEZ ha dicho infinidad de veces que él no da entrevistas, como si no tuviera la obligación de informarle a la población sobre su gestión o actuación, pues todo quedara en fallas de información.