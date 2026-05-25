Maestros pierden autoridad: SNTE

Alertan que la falta de respeto de los padres y miedo a denuncias, los docentes pierden autoridad

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS, MEXICO.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró que los maestros enfrentan actualmente una pérdida de autoridad dentro de las escuelas debido a la falta de respaldo de algunos padres de familia y al temor de recibir denuncias al intentar corregir conductas de los alumnos.

El dirigente sindical consideró que muchos padres han trasladado completamente la responsabilidad educativa a las escuelas.

“Si no estamos unidos los padres de familia y nosotros, esto no va a funcionar”, expresó.

Rodríguez Treviño señaló que actualmente muchos docentes prefieren evitar conflictos por miedo a ser exhibidos públicamente o denunciados.

“Llama la atención a su hijo y se va con el periódico, o Televisa, o con ustedes, y echen al profe”, reclamó.

El líder sindical comparó la situación actual con generaciones anteriores, cuando los padres respaldaban a los maestros en la disciplina escolar.

“Antes, gracias a mi maestro en el rancho, me daba cocotes y ya iba yo a la casa y mi papá también me castigaba”, recordó.

Además, dejó abierta la posibilidad de continuar al frente de la Sección 30 del SNTE más allá de enero próximo, al señalar que cualquier decisión dependerá del Comité Nacional del sindicato.