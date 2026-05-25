Maru Campos y exfiscal acudirán a la FGR por caso ligado a presunta presencia de la CIA

La gobernadora de Chihuahua confirmó que se presentará en las instalaciones de la FGR; acusa que no se respetó su fuero

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, confirmó este lunes que acudirá el próximo miércoles a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, en respuesta a un citatorio recibido el fin de semana. El llamado también incluye al exfiscal general del estado, César Jáuregui, y está vinculado a una investigación sobre operaciones de agencias extranjeras en territorio nacional.

Ambos funcionarios estatales fueron requeridos por las autoridades federales para rendir su declaración en calidad de testigos. El citatorio busca esclarecer información mediante una entrevista oficial sobre la presencia de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) durante el desmantelamiento y destrucción de un laboratorio de metanfetaminas en el municipio de Morelos.

Maru Campos acusa violación a su fuero constitucional

En entrevista con medios de comunicación del estado, la mandataria estatal aseguró que, aunque cumplirá con el requerimiento de la FGR, el documento presenta irregularidades graves. Maru Campos denunció que la autoridad federal no respetó el fuero constitucional que la protege como titular del Poder Ejecutivo estatal.

Además, Campos no descartó tomar acciones legales contra la Fiscalía General de la República por la forma en que se llevó a cabo el procedimiento. «Hay sanciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos», advirtió.

Exfiscal de Chihuahua confirma asistencia

Por su parte, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, reveló públicamente que él también fue notificado citado por la FGR para presentarse a declarar en calidad de testigo, por lo que en sintonía con la gobernadora, afirmó que se presentará el miércoles a la cita programada para colaborar con la indagatoria sobre la operación antidrogas en la Sierra Tarahumara.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR