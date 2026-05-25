Más de 58 mil alumnos siguen sin lentes; programa escolar colapsa por mala planeación

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que solamente cerca de 7 mil padres han completado el proceso para recibir los lentes

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El programa de lentes gratuitos para estudiantes en Tamaulipas terminó exhibiendo severas fallas de logística, centralización y planeación, luego de que apenas el 6.8 por ciento de los padres de familia acudieran por los apoyos visuales, pese a que más de 63 mil menores fueron detectados con problemas de visión.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que solamente cerca de 7 mil padres han completado el proceso para recibir los lentes, mientras decenas de miles continúan almacenados sin llegar a los estudiantes.

La baja respuesta no apunta únicamente a desinterés de las familias, sino a un esquema operativo que ignoró la realidad económica de cientos de comunidades rurales y municipios pequeños, obligando a los padres a trasladarse largas distancias para poder acceder al beneficio.

El propio titular de Educación admitió que habitantes de Padilla deben viajar hasta Ciudad Victoria; familias de San Fernando tienen que acudir a Matamoros, mientras personas de Valle Hermoso deben trasladarse a Reynosa.

“Los lentes nada más se están entregando en las ciudades grandes”, reconoció.

La situación convirtió un programa de salud visual en una carga económica para familias de bajos recursos, que además del problema de aprendizaje de sus hijos, deben cubrir gastos de transporte, alimentación y pérdida de jornadas laborales para acudir a las citas.

A ello se suma la complejidad del proceso, ya que la propia Secretaría de Educación admitió posibles problemas de burocracia en el sistema de entrega.

“Vamos a averiguar si el proceso está muy burocratizado”, declaró el secretario.

Aunque el programa fue presentado como una estrategia para mejorar el desempeño escolar, miles de estudiantes siguen tomando clases con dificultades visuales sin corregir, situación que la propia dependencia reconoce que podría afectar directamente el aprendizaje.

“Quizá esto esté afectando el aprendizaje”, admitió Valdez García.

Pese al evidente fracaso operativo, Tamaulipas se mantiene entre los estados con mayor porcentaje de recolección a nivel nacional, lo que también exhibe problemas estructurales en la implementación federal del programa “Vive Saludable”.

Ante la baja respuesta, la Secretaría confirmó que tendrá que ampliar nuevamente el periodo de entrega, mientras más de 58 mil lentes permanecen guardados sin llegar a quienes los necesitan.