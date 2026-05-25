Más de seis mil familias sin luz por tormenta en Altamira

Decenas de habitantes de varias colonias bloquearon distintos puntos de la carretera Tampico-Mante, la tarde y noche del domingo

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Más de seis mil familias de las zonas rural y urbana de Altamira, resultaron afectadas por los cortes en el suministro eléctrico ocurridos tras la tormenta del domingo.

Lo anterior obligó a decenas de habitantes de varias colonias a bloquear distintos puntos de la carretera Tampico-Mante, la tarde y noche del domingo.

El Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez precisó que la CFE intensificó sus trabajos para restablecer el suministro, lo cual se logró al cien por ciento la madrugada del lunes.

«Fue una situación muy complicada porque después de la tormenta eléctrica en distintos puntos de la ciudad, muchos lugares se vieron colapsados o tuvieron algún tipo de explosión de los transformadores o del tendido eléctrico y eso ocasionó que hubiera falta de energía», refirió.

Se trabajó en Cuauhtémoc, Santa Juana, Chapopote, Río Tamiahua, Carrillo Puerto, Santa Amalia, entre otros.

Comentó que se tuvo que pedir apoyo a CFE Tampico para contar con más cuadrillas de trabajadores.

Consideró que ante el crecimiento en el número de ciudadanos, se ha incrementado de manera considerable el consumo de energía eléctrica.

«Los transformadores ya no tienen la capacidad, tiene que haber una renovación en la capacidad de los transformadores», mencionó.