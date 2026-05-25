¿Messi se pierde el Mundial? Inter Miami revela la lesión del argentino

Después de que Messi tuvo que salir de cambio por una lesión, el Inter Miami lanzó un comunicado sobre su estado físico y el tiempo que estará de baja

Lionel Messi preocupó a toda Argentina al ser sustituido en el minuto 73 durante el partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union, en lo que fue el último encuentro del equipo de las Garzas antes del parón por el Mundial 2026.

El capitán argentino se tomó la parte posterior de la pierna izquierda tras un tiro libre, pidió el cambio de inmediato y se dirigió directamente al vestuario sin pasar por el banco.

La imagen generó inmediata preocupación en el país, a solo semanas del inicio del torneo. La Albiceleste y sus aficionados siguieron con atención cada detalle de la molestia muscular, temiendo que pudiera afectar su preparación o participación en la cita de junio.

¿Qué lesión tiene Messi?

En primera instancia, Guillermo Hoyos emitió declaraciones tranquilizadoras sobre la lesión de Messi. “Leo estaba fatigado, el campo estaba pesado por la lluvia y ante cualquier duda preferimos no arriesgar”, explicó Hoyos.

Este día, el Inter Miami reveló la lesión que tiene la ‘Pulga’. Mediante un comunicado, explicaron que Leo presenta una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

“El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas. Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, se lee en el comunicado”.

Esto es un diagnóstico muy bueno, ya que mucho se especuló que el astro argentino pudiera haber sufrido una ruptura de ligamentos o una lesión más fuerte.

¿Messi estará listo para el Mundial?

El Inter Miami no ha proporcionado un tiempo estimado oficial de baja, ya que las primeras versiones apuntan a fatiga muscular más que a una lesión de grado que requiera semanas de recuperación.

Expertos estiman que, de tratarse de una simple sobrecarga, Messi podría estar disponible en pocos días con manejo conservador y trabajo específico.

Medios en Argentina señalan que, para cuidar a Messi previo al Mundial, no será contemplado para los amistosos ante Honduras e Islandia.

Próximos partidos de Argentina previo al Mundial

Argentina vs Honduras – 6 de junio de 2026 (Kyle Field, College Station, Texas)

Argentina vs Islandia – 9 de junio de 2026 (Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO