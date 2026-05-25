Perforación de pozos no resolverán falta de agua

Todos los pozos dependen de la misma cuenca acuífera la cual se reporta agotas; por lo que se estima que perforar más no resuelve la carencia de agua

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La perforación de nuevos pozos no resolverá la crisis de agua en Ciudad Victoria, reconoció el gerente general de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, quien advirtió que el acuífero que abastece a la capital presenta señales de agotamiento.

Aunque confirmó que continúan analizando alternativas para incrementar el suministro, explicó que todos los pozos dependen de la misma cuenca subterránea, por lo que extraer más agua agravaría el problema.

“Es finalmente la misma cuenca, el mismo manto acuífero; hacer un pozo más es ponerle un popote más”, expresó.

García Fuentes señaló que la solución de fondo para la capital depende de la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria.

“Finalmente el problema se va a resolver cuando tengamos la segunda línea del acueducto”, declaró.

Mientras tanto, indicó que COMAPA trabaja en mejorar la eficiencia de distribución y mantener operativos los tandeos.

Las recientes lluvias ayudaron a estabilizar momentáneamente la producción de los manantiales de La Peñita; sin embargo, el déficit de hasta 400 litros por segundo continúa prácticamente igual.