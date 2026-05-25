Reafirma rector compromiso con la comunidad estudiantil

El rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado, realizó un reconocimiento a la comunidad estudiantil, en el marco del día del Estudiante al desatacar la importancia de su esfuerzo diario y el potencial que representan para Tamaulipas

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el marco del Día del Estudiante, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, emitió un mensaje de reconocimiento a la comunidad estudiantil, destacando la importancia de su esfuerzo diario y el potencial que representan para el desarrollo del estado.

A través de las redes sociales oficiales de la Universidad, el rector resaltó que detrás de cada joven existen sueños, metas, inquietudes y un ferviente deseo por salir adelante, reconociendo, además, que la etapa universitaria es un periodo de retos y aprendizaje que marca profundamente la vida personal y profesional de las y los estudiantes.

Dijo que en esta etapa la juventud enfrenta desafíos importantes y exigencias propias de la formación profesional; sin embargo, subrayó que también es una etapa de crecimiento, descubrimiento y consolidación de los ideales que definirán el rumbo de una generación comprometida con el desarrollo de su entorno.

En este contexto, sostuvo que la UAT trabaja para fortalecer un modelo educativo humanista, cercano y comprometido con las necesidades reales de sus estudiantes, impulsando espacios donde puedan prepararse académicamente, desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades para construir su propio proyecto de vida.

Destacó también que la Universidad trasciende las aulas, al convertirse en un espacio donde las y los jóvenes puedan expresarse, innovar, descubrir su pasión y fortalecer sus capacidades para enfrentar los retos del presente y del futuro.

Dámaso Anaya refrendó el compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a ampliar las oportunidades académicas, de vinculación, movilidad, innovación y desarrollo integral para las y los jóvenes, fortaleciendo una Universidad más incluyente, cercana y conectada con la sociedad.

Finalmente, el rector de la UAT hizo un llamado a la comunidad estudiantil a mantener la confianza en sí mismos, perseverar en sus metas y continuar construyendo su futuro desde el esfuerzo y la preparación.