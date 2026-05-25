Repartidor de Boing en Veracruz conquista premio internacional de poesía

Ciudadanos de Papantla en el estado de Veracruz se han sumado a la iniciativa para que el poeta mexicano vuele a Europa a recibir el premio

El talento no conoce ni edad ni profesión. Un ejemplo de ello es Braulio Elías Pérez Valencia, hombre dedicado a repartir producto de Boing en el estado de Veracruz y que recientemente ha sido conocido por su triunfo en el Premio Literario Internacional “Cosenza-Ciudad Federiciana” por su poema “Escuché mi nombre”.

Fue a través de redes sociales donde se viralizó el caso ya que el mismo trabajador mexicano compartió el correo en el que se notificaba que se encontraba entre las personas, mujeres y hombres premiadas. De acuerdo con la información compartida por el artista fue ganador del XVIII Premio Literario Internacional «Cosenza-Ciudad Federiciana”.

De acuerdo con información del portal La Silla Rota de Veracruz, la ceremonia de entrega se realizará el próximo 7 de junio en Italia. Sin embargo, debido a los gastos que representa dicho viaje Braulio se ha encargado de realizar una campaña en redes para solicitar apoyo de las autoridades de la entidad.

En una publicación que hizo Braulio en redes sociales recalcó que es la tercera ocasión que gana el concurso literario, por lo que pedía el apoyo de sus conocidos para poder llegar a Europa y poder recibir el premio. Incluso su alma mater el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz lo ha felicitado

«Queremos felicitar a nuestro egresado Braulio Elías Pérez, por haber ganado el Premio Literario Internacional en Italia.

Tu talento, disciplina y amor por las letras cruzaron fronteras y hoy el mundo reconoce lo que nosotros ya sabíamos:

¡eres un escritor extraordinario!

Cuando el talento es grande, ni el océano lo detiene. Estamos celebrando contigo», escribió la dependencia educativa.

En las imágenes que se han vuelto virales en plataformas digitales como Facebook y Twitter se aprecia que Braulio no solamente realiza trabajos literarios, también crea comunidad al transportar en cada tienda de Papantla producto de Boing, una labor que provoca que sea un personaje conocido en la comunidad.

Ciudadanos de Papantla en el estado de Veracruz se han sumado a la iniciativa para que el poeta mexicano vuele a Europa a recibir el premio. Incluso piden que su historia se vuelva viral para que autoridades también le puedan brindar el apoyo necesario para que el mexicano logre su sueño.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO