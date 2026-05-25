Tamaulipas seguirá entre calor extremo y lluvias durante esta semana

Continuarán las altas temperaturas en casi todo el territorio mexicano, sobre todo en entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas

El SMN informó que debido a una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México y su interacción con una corriente en chorro subtropical, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, habrá chubascos y lluvias fuertes en los estados del norte del país.

Por otro lado, canales de baja presión en el oriente y sureste de México, una onda tropical que se desplazará sobre el sur de la península de Yucatán y el sureste del país, así como divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, se esperan chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Sin embargo, continuarán las altas temperaturas en casi todo el territorio mexicano, sobre todo en entidades como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO