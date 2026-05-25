VIDEO: Kevin Bacon termina huyendo de un enjambre de abejas

Su reacción consternó a su hija Sosie, quien tras el pánico del momento recreó en video los movimientos que realizó su padre para tratar de ponerse a salvo

Kevin Bacon compartió una terrible y a la vez divertida experiencia que vivió en un viaje familiar en el que resultó atacado por un enjambre de abejas enfurecidas que no lo dejaban en paz y que además parecían tener algo personal con el actor, ya que fue el único del grupo que resultó agredido por los ejemplares.

A través de redes sociales, el actor compartió un video contando todo lo ocurrido hace un par de semanas, cuando salió a una excursión familiar con su hija Sosie, así como con su pareja Scoot McNairy, quienes por fortuna no resultaron atacados por el enfurecido enjambre de abejas.

“Resulta que el otro día fui a caminar con Sosie y Scoot, Scoot iba al frente, Sosie en medio y yo iba hasta atrás. Scoot señala hacia la izquierda que hay un panal de abejas por ahí y Sosie dice: ‘Papá, hay un panal de abejas, ten cuidado’”, contó en un reel de Instagram.

Sin embargo, agregó con mucho humor que al parecer las abejas odiaban su trabajo como actor, particularmente su perfil, ya que pese a las abejas estar alteradas única y exclusivamente se lanzaron en su contra. Fue entonces cuando vino el verdadero momento de estrés con los piquetes en todo el cuerpo, pero sobre todo, debajo de la ropa.

“Así que estas abejas… no les debe haber gustado mi trabajo o algo así, porque a ellos dos los dejaron en paz y se fueron con todo contra mí. ‘¡Vamos a atacar a KB (Kevin Bacon)!’ Las abejas me estaban picando por todos lados, incluso por debajo de la camisa”, detalló.

Por otro lado, Kevin Bacon agregó que aunque su reacción fue la de realizar movimientos bruscos con todas sus extremidades para tratar de alejar a las abejas y prevenir piquetes en el cuerpo; la escena fue vista por Sosie y Scoot, quienes aparentemente mantuvieron la calma y aunque no grabaron el momento, sí tenían claro cómo reaccionó el actor.

Y es que Kevin Bacon le pidió a su hija que recreara los movimientos, lo que dejó un muy divertido video que el actor no dudó en compartir con sus fieles seguidores de redes sociales.

“Ahora, fue muy amable de parte de mi hija no sacar su teléfono y empezar a grabar este épico ‘baile de la picadura de abeja’ que yo estaba haciendo. Pero le pregunté si había alguna forma de que pudiera recrearlo de memoria”, dijo antes de mostrar la escena recreada por Sosie.

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Aunque los fans del actor se mostraron preocupados por el ataque de abejas, que en México ha causado preocupación en las últimas semanas, también agradecieron que su estado de salud fuera bueno y sobre todo, agradecieron las risas por la recreación de sus movimientos bruscos tratando de huir de las abejas.

Gracioso, pero no tan gracioso, agradezco que estás bien y que no eres alérgico.

No fue nada más ni menos que ese mismo baile.

Siento mucho que te atacaran las abejas Kevin, pero Sosie imitandote es lo más gracioso.

Creo que has creado un nuevo baile de Footloose

Y el Oscar es para Sosie, ella dio justo en el clavo con esa actuación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO