VIDEO: “Lady Tronchatoro” desata indignación tras aventar camioneta a jóvenes

En redes ya bautizaron a la conductora como ‘Lady Tronchatoro’ por su actitud prepotente contra las jóvenes a quienes incluso les pidió que aprendan sobre las normas de tránsito

Un par de jóvenes fueron agredidas por una conductora quien presuntamente les lanzó su camioneta en un cruce peatonal y tras el incidente, ella les hizo saber que la prioridad siempre es para los autos y no para las personas, lo que la llevó a hacerse viral y causar indignación en redes sociales. El caso escaló tanto que incluso ya bautizaron a la mujer como ‘Lady Tronchatoro’.

Las jóvenes que vivieron esta situación fueron quienes grabaron el incidente con la conductora y lo difundieron en redes sociales; la grabación que ya es viral muestra a la mujer ya estacionada dentro de un estacionamiento y lista para comenzar la confrontación a gritos: “Esta señora casi nos atropella”, escribió una de las víctimas.

«Contexto: salimos de la uni y cruzamos la calle por el paso peatonal y esta señora aceleró y nos lanzó su camioneta», se lee en el mensaje.

Al acercarse a grabarla y preguntarle si sabía que se tiene que parar en el cruce para ceder el paso a los peatones, la mujer volteó rápidamente y comenzó a gritar que existe un reglamento de tránsito que supuestamente las jóvenes no siguieron; lo anterior, de acuerdo con el argumento de la mujer sería que los peatones no tienen prioridad frente a un auto.

#LadyTronchatoro Asegura que las leyes de tránsito dicen muy claramente que el peatón debe de «frenar» para que pasen primero los autos…¡ VAMONOS ALV ! 😂😂😂😂 pic.twitter.com/njGshTttNZ — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) May 24, 2026

El conflicto escaló a los gritos cuando la mujer aseguró que no la dejaban hablar, ya que la joven que grabó el incidente trataba de explicarle que ella y su acompañante ya estaban cruzando cuando la mujer les aventó la camioneta.

“Escucha, uno, escucha uno, las leyes de tránsito dicen que aunque haya una raya peatonal los peatones se tienen que frenar. Primero, mi reina, lee los artículos y segundo, aquí párale”, le gritó la conductora a las jóvenes.

Mientras tanto, una de ella se defendió: “Nosotras ya estábamos cruzando señora, qué hago”, a lo que con mala gana la acusada respondió: “Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Deja de estar estorbando, cuando aprendas a cruzarte, me avisas”. Finalmente, reclamó porque la estaban grabando y allí terminó el video viral.

El incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde la mujer fue duramente atacada por no conocer que en realidad quienes tienen prioridad de paso sí son los peatones, además de su apodo como ‘Lady Tronchatoro’ y de otras críticas entre las que se leen mensajes como:

Hay que enseñarle a leer a la seño!

Artículo 3 del reglamento de tránsito el conductor debe hacer alto total en un cruce peatonal multa por no ceder el paso $2,171.

Cuando veo a gente así en este tipo de videos… no me quiero ni imaginar como la sufrirán sus familiares en su casa con una persona así de nefasta… ha de ser un verdadero dolor de… que horror de tipa.

El gran problema de esta gente es que piensan tener la razón en todo, que son los mejores que nadie sabe tanto como ellos …. Un peatón debe » frenar »

Detesto a los automovilistas que no respetan los cruces peatonales, que se estacionen en las banquetas, que no respeten los semáforos y le sigan aunque tengan prendido el rojo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO