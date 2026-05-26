Ampliarán vigilancia con hasta 7 mil cámaras

Se fortalecerá la seguridad estatal con arcos carreteros y sistemas inteligentes de monitoreo

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El proyecto para fortalecer la vigilancia y la atención de emergencias mediante la instalación de nueva infraestructura tecnológica en distintas regiones del estado avanza, aseguró Willy Zúñiga Castillo.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) confirmó que se ampliará la red de videovigilancia, incorporar sistemas inteligentes de monitoreo y mejorar la coordinación operativa entre corporaciones de seguridad.

Informó que el proyecto se desarrollará de manera gradual durante el presente año y tendrá como meta integrar entre 6 mil y 7 mil cámaras al sistema estatal de vigilancia.

Entre las herramientas implementadas destacan sistemas capaces de identificar automóviles con reporte de robo, además de otros mecanismos tecnológicos orientados a detectar situaciones sospechosas y reforzar la reacción de las autoridades.

“Estamos fortaleciendo el sistema de emergencias y la infraestructura tecnológica en Tamaulipas para contribuir a la seguridad y a la atención de la ciudadanía”, señaló el funcionario.

En el caso de los arcos de seguridad que se instalan a las salidas de las ciudades, serán entre 30 y 40, además de otra tecnología que busca mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer las labores preventivas en coordinación con corporaciones estatales y federales.

Zúñiga Castillo aclaró que el despliegue tecnológico no se concentra únicamente en Victoria, donde se instalan arcos carreteros y otros mecanismos de vigilancia y control, sino que incluye municipios de diferentes regiones de Tamaulipas.

El también vocero de seguridad aseguró que algunas de estas herramientas ya han contribuido a generar resultados positivos, incluyendo detenciones derivadas del monitoreo y de la coordinación entre corporaciones.

El funcionario de seguridad comentó que en el caso de la frontera, se ha fortalecido la seguridad con la llegada de alrededor de 150 efectivos de la Federación que se suman a las labores de seguridad.

“Desde la semana pasada ha estado dándose un fortalecimiento técnico con aproximadamente 150 elementos de la Federación que se vienen a sumar a los esfuerzos que estamos trabajando en el estado”.

Recordó que en relación con el ataque a los elementos del servicio de protección federal en el que uno de ellos perdió la vida, se ha logrado detener a ocho personas, señalando que la permanencia de los efectivos federales es indefinida.

“Es un reforzamiento indefinido con dos finalidades específicas, contribuir con la seguridad y cobertura presencial en el estado y fomentar las acciones de investigación para el combate a la impunidad”.

Explicó que tan solo en lo que va del año, se han detenido a alrededor de 400 personas, relacionadas con delitos del fuero común y federal, lo que habla de las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad en la entidad.