“Conecta” arranca con éxito en Victoria y analizan posible expansión

A una semana de haber arrancado operaciones en Cd. Victoria, la Ruta Conecta comenzó a perfilar lo que podría ser el futuro del transporte público moderno en Tamaulipas

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A una semana de haber arrancado operaciones en Ciudad Victoria, la Ruta Conecta comenzó a perfilar lo que podría ser el futuro del transporte público moderno en Tamaulipas, luego de registrar una ocupación de alrededor de mil 500 pasajeros en su primera semana de funcionamiento y una creciente demanda ciudadana para ampliar el servicio a más sectores y municipios.

En entrevista exclusiva para Expreso, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker, explicó que el proyecto se mantiene en una etapa piloto, pero destacó que los primeros resultados han sido positivos y servirán para determinar si el modelo puede replicarse en otras regiones del estado.

El funcionario detalló que desde el arranque oficial de operaciones el pasado lunes 18 de mayo, la Ruta 1 de Victoria mostró un crecimiento acelerado en el número de usuarios, pues mientras al inicio de semana se contabilizaron alrededor de 700 pasajeros diarios, para el cierre de la misma la cifra ya rondaba los mil 500 usuarios.

“Arrancaron bastante bien y la gente está muy contenta”, afirmó.

Explicó que el objetivo principal en esta etapa es recopilar información técnica y social que permita tomar decisiones futuras con base en diagnósticos y no únicamente por percepción.

“Es un proyecto piloto, obviamente esto nos va a ayudar a nosotros a estar recabando muchísima información”, señaló.

Indicó que las nuevas unidades cuentan con tecnología de monitoreo permanente, lo que permitirá analizar en tiempo real aspectos como movilidad, horarios, comportamiento de usuarios, aceptación social y posibles modificaciones a las rutas.

Becker reconoció que inicialmente existían dudas entre la población sobre el funcionamiento del nuevo sistema, principalmente porque en Tamaulipas no se habían implementado unidades con estas características.

Sin embargo, aseguró que conforme avanzaron los primeros días de operación, la respuesta ciudadana cambió favorablemente.

“La realidad es que los ciudadanos empezaron primero con dudas de cómo funcionaba y hemos visto cómo empezó la semana y al final de la semana ya llevan en mil 500 personas. Hemos visto muy buena aceptación y muy buenos comentarios”, expresó.

Además, destacó que los usuarios han mostrado interés por cuidar las unidades y adaptarse al nuevo esquema de movilidad.

El titular de la Seduma señaló que actualmente el proyecto está enfocado principalmente en atender zonas estratégicas relacionadas con salud, educación y áreas administrativas, debido a que son los sectores con mayor demanda de traslado diario, aunque reiteró que el servicio está abierto para toda la población.

Sobre la posibilidad de abrir nuevas rutas o ampliar el modelo a otros municipios, Becker dejó en claro que todavía es temprano para tomar una decisión definitiva, aunque reconoció que ya existen peticiones ciudadanas para que el sistema llegue a más puntos.

“Ha habido muchas peticiones. Oye, que pasen por acá y que vayan a estos municipios. Lo que ha habido en realidad es demanda de que se replique el modelo porque les está gustando a las personas”, comentó.

No obstante, insistió en que cualquier expansión dependerá de los resultados técnicos que arroje el sistema de monitoreo durante las próximas semanas.

“Nosotros no tomamos decisiones sin diagnósticos”, puntualizó el secretario, al adelantar que el análisis permitirá definir si el modelo se réplica, qué ajustes necesita y cuáles serían las zonas prioritarias para una eventual expansión del programa de transporte público en Tamaulipas.