Denuncias ciudadanas y operativos permiten 66 detenciones en Ciudad Victoria durante 2026

Gracias a los operativos de vigilancia y a las denuncias ciudadanas al 911, un total de 66 personas han sido detenidas en Ciudad Victoria durante este 2026 por diversos delitos

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La coordinación entre fuerzas de seguridad y las denuncias realizadas por la ciudadanía permitieron la detención de 66 personas por diversos delitos en Ciudad Victoria durante lo que va del año, informó la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, las capturas fueron resultado de los recorridos permanentes de vigilancia efectuados por la Guardia Estatal, así como del trabajo conjunto con autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Entre los delitos con mayor incidencia destacan la posesión de vehículos con reporte de robo, motocicletas con series alteradas, casos relacionados con narcomenudeo y posesión de drogas, además de robos en diferentes modalidades.

La Vocería señaló que los reportes oportunos realizados al número de emergencias 911 han sido fundamentales para la atención de situaciones delictivas y la localización de personas presuntamente involucradas en actividades ilícitas.

Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a continuar utilizando los canales de emergencia y presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y combate a la delincuencia en la capital tamaulipeca.

El informe refleja que, además de los operativos de vigilancia, la colaboración ciudadana se mantiene como uno de los principales factores para detectar delitos y facilitar la actuación de las corporaciones de seguridad.