Faltan más lluvias… seguirán tandeos

Advierten autoridades que continuará la racionalización del agua en la ciudad, luego que las lluvias no han recargado los mantos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los tandeos de agua en Ciudad Victoria continuarán pese a las recientes lluvias, ya que las precipitaciones registradas hasta ahora han sido insuficientes para recuperar las fuentes de abastecimiento de la capital.

El gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Fernando García Fuentes, informó que las lluvias únicamente permitieron incrementar 10 litros por segundo la producción del manantial de La Peñita, pasando de 285 a 295 litros por segundo.

Explicó que, aunque continúen las precipitaciones y se logre recuperar un poco más el caudal, la ciudad requiere entre 400 y 500 litros por segundo para enfrentar adecuadamente la demanda.

“Las lluvias no han sido suficientes, por eso los tandeos continúan exactamente igual”, señaló.

El funcionario reconoció que las tormentas eléctricas recientes también provocaron afectaciones en el sistema eléctrico que alimenta equipos y pozos de abastecimiento.

Detalló que la semana pasada la caída de postes en una línea de alta tensión rumbo a Villa de Casas dejó sin energía al acueducto durante aproximadamente 12 horas, situación que afectó seriamente la distribución y provocó retrasos de hasta 20 horas para restablecer el servicio.

Además, tres de los cinco pozos ubicados en la zona norte dejaron de operar temporalmente debido a fallas eléctricas, afectando a colonias de ese sector.

La afectación más reciente ocurrió el viernes pasado en la zona de La Peñita, donde un problema eléctrico dejó sin servicio a colonias del poniente, principalmente en las partes altas de la ciudad.

Hasta este lunes, 12 colonias continuaban sin suministro en la red, por lo que eran abastecidas mediante pipas.

García Fuentes señaló que, más allá del costo económico, el principal impacto es social, debido a las complicaciones que enfrentan las familias al quedarse sin agua potable.