Reafirma alcaldesa apoyo a la educación

La alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó la entrega de obras de ampliación de aulas y rehabilitación eléctrica en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) del CBTIS 234

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Ante una explanada llena de estudiantes, docentes y padres de familia, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, al encabezar la entrega de obras de ampliación de aulas y rehabilitación eléctrica en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) del CBTIS 234.

Con un ambiente de entusiasmo y cercanía con la comunidad estudiantil, la presidenta municipal destacó que invertir en la educación es apostar por el futuro de Nuevo Laredo, por lo que su administración continúa impulsando mejores espacios dignos, seguros e incluyentes para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente, acciones que además van de la mano con las políticas humanistas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tengan la seguridad de que continuaremos caminando de la mano con ustedes, escuchando atentamente sus ideas y apoyando sus metas. Ustedes tienen el talento y las ganas de triunfar, y pueden contar conmigo”, señaló.

Canturosas Villarreal también hizo entrega de la rehabilitación de luminarias en el CAED y la rehabilitación de la subestación eléctrica en el Jardín de Niños “Héroes de Chapultepec”, con una inversión de 205 mil 875 pesos con 06 centavos, concluida el pasado 28 de abril de 2026.

“Sabemos que la verdadera transformación de nuestra ciudad nace de esos grandes sueños que cultivan todos los días en estas aulas; y quiero que tengan la absoluta certeza de que cuentan con nosotros para convertirlos en realidad, porque gobierno y jóvenes, juntos lo hacemos posible.”, expresó la alcaldesa.

Paula Odette Linares, alumna del CAED, agradeció a la presidenta municipal por hacer de este centro, un espacio digno y adecuado, para continuar preparándose.

“De manera especial queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, quien durante su administración brindó importante apoyo a esta institución mediante la construcción de nuevas aulas, contribuyendo significativamente a mejorar los espacios educativos y las condiciones en las que diariamente se desarrollan las actividades académicas”, manifestó la estudiante.

Además, se hizo mención de la obra de construcción de barda realizada previamente con una inversión de 1 millón 374 mil 808 pesos en una superficie de 173.76 metros cuadrados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal eleva la calidad educativa y genera mejores condiciones para el desarrollo integral de las familias neolaredenses.