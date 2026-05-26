Reforma frena nepotismo desde elección 2027

El Congreso de Tamaulipas recibió una iniciativa de reforma constitucional que elimina prohibe “heredar” cargos a partir del próximo proceso electoral

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso dio entrada a una iniciativa enviada por el Gobernador del Estado en materia electoral con la que se busca armonizar la legislación local con las recientes reformas federales.

La diferencia más importante respecto al ámbito nacional, es que en este caso se propone que el nepotismo electoral quede prohibido desde este próximo proceso electoral 2026-2027. En tanto, la reelección se permitirá por una última vez y luego se invalidará a partir del 2030.

El Jefe del Ejecutivo propuso reformar diversas disposiciones de la Constitución de Tamaulipas en materia electoral, empatando con la federal, relacionadas con la no reelección, el combate al nepotismo electoral, la austeridad y la igualdad sustantiva.

En el Diario Oficial de la Federación durante 2025 y 2026, se establecen nuevas reglas para el acceso y permanencia en cargos de elección popular, por lo que se busca adecuar el marco jurídico estatal a las reformas publicadas.

Entre los principales puntos de la iniciativa, destaca la prohibición de la reelección consecutiva para diputadas y diputados locales, integrantes de ayuntamientos y otros cargos de elección popular, estableciendo mecanismos para fortalecer la renovación democrática y evitar la permanencia continua en el poder.

Se incorpora la figura del nepotismo electoral como impedimento para acceder a cargos públicos, estableciéndose que no podrán ser candidatos quienes hayan mantenido, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco, con funcionarios que ejerzan el cargo al que buscan acceder.

En el caso de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, la iniciativa del mandatario contempla restricciones para evitar la sucesión entre familiares directos sin límite, incluyendo parentesco por consanguinidad y civil, así como en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo el cargo.

Además contempla medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que se propone limitar las remuneraciones de consejeros electorales, magistraturas y personal de organismos electorales para que no excedan los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución.

También se eliminan prestaciones como seguros privados, regímenes especiales de retiro y otros beneficios no contemplados por la ley.

La iniciativa también incorpora un nuevo artículo para establecer que el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal y deberá garantizar criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en su integración y funcionamiento.

En materia municipal, se propone modificar la integración de los ayuntamientos para que estén conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad vertical y horizontal.

De acuerdo con el documento, los cambios buscan construir un modelo de administración pública con mayor austeridad, racionalidad en el gasto y fortalecimiento institucional, además de generar ahorros presupuestales que puedan destinarse a áreas prioritarias con impacto social.

La iniciativa fue aprobada con 25 votos a favor, cinco en contra y una abstención, sinedo turnada para su análisis y dictaminación correspondiente.