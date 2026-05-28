Descubren nuevo túnel clandestino para robo de hidrocarburo en Nuevo León

Por segundo día consecutivo en Nuevo León, ahora en el municipio de Escobedo, fue localizado un túnel clandestino de hidrocarburo

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.- Por segundo día consecutivo, fuerzas federales y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevaron a cabo un operativo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en donde se localizó un túnel clandestino para sustraer hidrocarburo.

Medios locales detallaron que la intervención se realizó la madrugada del jueves 28 de mayo de 2026 en un complejo ubicado justo a la altura del kilómetro 33.5 del Libramiento Noroeste, a tan solo cien metros de la carretera.

El túnel clandestino de hidrocarburo se localizó a cielo abierto en una calle de tránsito local, donde se ubican empresas transportistas y pensiones para tractocamiones, el cual presentaba una forma rectangular de aproximadamente dos metros de ancho, cinco metros de largo y una profundidad superior a los dos metros.

También se detalló el aseguramiento de diverso equipo utilizado para la extracción del combustible.

Además, se solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ministerio Público Federal para resguardar la zona e iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o de Nuevo León ha informado de personas detenidas por este túnel clandestino en el municipio de Escobedo.

Este hecho ocurre apenas un día después de una fuerte movilización en el vecino municipio de El Carmen, donde se detallaron actividades de huachicoleo provocaron una fuga considerable de hidrocarburo en otro poliducto de Pemex.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA NOTICIAS