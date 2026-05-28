Destaca UAT como sede regional de ExpoCiencias

A través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Preparatoria Mante, la UAT forma parte de las ocho sedes regionales donde, actualmente, se desarrolla este encuentro

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EXPRESO-LA RAZON

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su papel como promotora de la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico al participar como sede regional del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026, organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

A través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Preparatoria Mante, la UAT forma parte de las ocho sedes regionales donde, actualmente, se desarrolla este encuentro que reúne proyectos de estudiantes de distintos niveles educativos.

En la fase regional, correspondiente a Ciudad Victoria, brinda cobertura a participantes de municipios como Padilla, San Carlos, Hidalgo, Mainero, Villagrán, Soto la Marina, Güémez y Casas; asimismo, participó también en la organización de la sede regional de El Mante, atendiendo proyectos provenientes de municipios del sur del estado.

En esta etapa, docentes y estudiantes concursan con proyectos enfocados en innovación, desarrollo tecnológico, impacto social y divulgación científica, reafirmando el compromiso institucional con la formación integral y el impulso al conocimiento aplicado.

En la apertura del evento, realizado en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, asistió, en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, acompañada de la directora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, Mónica Sánchez Limón.

En este marco, el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes, reconoció el respaldo de la UAT para el desarrollo de las actividades regionales como sede

organizadora en Ciudad Victoria y Mante, además de contribuir mediante docentes, investigadores y evaluadores universitarios que fortalecen la calidad académica y la transparencia del certamen.

La ExpoCiencias Tamaulipas 2026 ha registrado alrededor de 750 proyectos en todo el estado, cifra superior a la edición anterior, reflejando el creciente interés por fortalecer la investigación, la creatividad y la innovación tecnológica.

Los proyectos seleccionados en las ocho regiones avanzarán a la etapa estatal, programada del 23 al 25 de septiembre, en Ciudad Victoria. En este evento se elegirán las propuestas que representarán a Tamaulipas en la ExpoCiencias Nacional 2026.