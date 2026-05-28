Encabeza Blanca Guzmán jornada de limpieza en playa dunas doradas

La funcionaria municipal reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes participan constantemente en estas jornadas ambientales.

Por Benigno Solís

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la participación ciudadana, la secretaria de Bienestar Social en Altamira, Blanca Guzmán Hinojosa, encabezó la Quinta Jornada de Limpieza en Playa Dunas Doradas, donde participaron decenas de voluntarios comprometidos con la conservación de los espacios naturales del municipio.

Durante esta actividad, familias, jóvenes y ciudadanos se sumaron a las labores de recolección de residuos sólidos y limpieza de áreas recreativas, contribuyendo a mantener en óptimas condiciones uno de los principales atractivos turísticos y naturales de Altamira.

En su mensaje, la funcionaria municipal reconoció el esfuerzo y compromiso de quienes participan constantemente en estas jornadas ambientales.

“Mi más sincero agradecimiento a todas y todos los voluntarios que, jornada tras jornada, se suman con toda la actitud y el corazón. Uno de los tesoros más valiosos que tenemos en nuestro municipio son nuestras playas y espacios naturales; cuidarlos y mantenerlos limpios es una tarea que nos une a todos”, expresó Blanca Guzmán Hinojosa.

La secretaria de Bienestar Social reiteró que este tipo de acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por fomentar una cultura de responsabilidad ambiental y trabajo en equipo entre sociedad y autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar participando en futuras jornadas y contribuir al cuidado de los espacios públicos y ecosistemas del municipio.