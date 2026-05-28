Luto en “María de Todos los Ángeles”: fallece cercano colaborador de Mara Escalante

Mara Escalante, protagonista de la serie de Televisa, confirmó la muerte de su amigo

MÉXICO.- La mañana de este jueves 28 de mayo el elenco del programa de Televisa «María de Todos los Ángeles» se vistió de luto por la muerte del escritor, Rafa Campos, quien colaboró en distintos proyectos televisivos de San Ángel, incluyendo la serie protagonizada por la actriz, Mara Escalante.

Por medio de su cuenta en Instagram, la actriz y comediante, Mara Escalante, compartió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a Rafa Campos. La protagonista de «María de Todos los Ángeles» recordó con mucho cariño al destacado escritor.

¿Quién murió de «María de Todos los Ángeles?

El pasado miércoles 27 de mayo la Secretaría de Cultura del estado de Veracruz confirmó el fallecimiento del escritor, cantautor y promotor cultural, Rafa Campos. Hora después la actriz y comediante, Mara Escalante, reaccionó a la lamentable muerte.

Ante sus seguidores en Instagram, la actriz de cine, teatro y televisión escribió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a su amigo, el escritor, Rafa Campos. Mara Escalante recordó que el escritor colaboró en programas como «María de Todos los Ángeles», «Muero por Marilú» y «Hazme reír». También participó en coberturas internacionales de Televisa Deportes.

«Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokio, etc. Gracias por el equipo que formaste», se lee en el mensaje de Mara Escalante.

¿Quién era Rafa Campos?

Rafa Campos fue un famoso escritor, cantautor y promotor cultural que murió la tarde del miércoles 27 de mayo. Horas más tarde, la actriz, Mara Escalante, reaccionó al fallecimiento de su amigo, recordando los proyectos que compartieron en Televisa.

En sus redes sociales, la famosa de 58 años recordó que Rafa Campos demostró su talento como escritor en los programas de televisión «María de Todos los Ángeles», «Muero por Marilú» y «Hazme reír». También formó parte de coberturas deportivas de Televisa Deportes. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO