Onda Tropical 2 provocará chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una onda de calor seguirá causando estragos en al menos 11 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que este jueves 28 de mayo la Onda Tropical número 2 seguirá provocando lluvias intensas en gran parte del territorio nacional, además, un frente frío fuera de temporada también contribuirá a la intensificación de las precipitaciones, las cuales, podrían estar acompañadas por caída de granizo y tormentas eléctricas, y, por si fuera poco, una onda de calor también mantendrá altas temperaturas en el menos 11 entidades, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, este jueves 28 de mayo el el desplazamiento de la onda tropical número 2 al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, y con una vaguada en altura sobre el golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo; y puntuales fuertes en Puebla y Guerrero.

Por otra parte, un frente frío (fuera de temporada) sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán lluvias aisladas en zonas de Baja California, y rachas de viento de 40 a 60 km/h con posibles tolvaneras en el norte de México.

Simultáneamente, un canal de baja presión al interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Jalisco y Colima; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Querétaro y Guanajuato.

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Estos son los estados en los que lloverá HOY jueves 28 de may

En el pronóstico de lluvias para este jueves 28 de mayo se indica que Chiapas (noreste, este y sur), Tabasco (este), Campeche (norte, oeste y suroeste) y Yucatán (oeste) tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm); Oaxaca (norte, este y sur), Veracruz (sur) y Quintana Roo (este, oeste y sur), lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm).

Por su parte, Puebla (sureste) y Guerrero (este y costa) registrarán Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm); Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, intervalos de chubascos (5 a 25 mm), mientras que en Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO