VIDEO: Alfredo Adame lanza reto a Sergio Mayer para pelear en Ring Royale

Todo sucedió durante la celebración del cumpleaños de Poncho De Nigris en Monterrey

En marzo de este 2026 se llevó a cabo la primera edición de Ring Royale, cuya pelea estelar fue protagonizada por Alfredo Adame y Carlos Trejo, aunque las apuestas estaban muy cerradas y había mucho público apoyando a ambos famosos, finalmente el actor y conductor fue quien se coronó el gran ganador de la pelea “más esperada”.

Y es que, desde hace muchos años Alfredo Adame y Carlos Trejo se habían retado públicamente para pelearse, sin embargo, por diversas razones eso no había ocurrido, hasta que finalmente sucedió arriba del ring. Ahora, el actual ganador de Ring Royale,Alfredo Adame reveló que desea enfrentarse con Sergio Mayer en la próxima edición del evento de box amateur.

¿Alfredo Adame vs Sergio Mayer

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que Alfredo Adame durante la celebración del cumpleaños de Poncho De Nigris en Monterrey, hace pública su intención de volver a subirse al ring, pero ahora con Sergio Mayer, otra figura que siempre es muy polémica.

“Al Mayer, lo quiero subir en el Ring Royale 2”, dijo Alfredo Adame.

El actor y conductor, tras su participación en La MansiónVIP, aseguró que está dispuesto a defender su cinturón, sin embargo, ahora desea enfrentarse al ex integrante de Garibaldi, cabe mencionar que Sergio Mayer hasta la redacción de esta nota no se ha pronunciado ante la propuesta de Alfredo Adame

¿Cuándo será Ring Royale ?

Tras el éxito de la primera edición de Ring Royale, fanáticos de este show de box amateur han pedido a Poncho De Nigris y demás organizadores que se haga una segunda edición, por lo que ya fue confirmado y aunque se mencionó que podría llevarse a cabo el próximo mes de septiembre, el mismo Poncho ya dio a conocer la fecha de estreno.

Y es que, luego de que Alfredo Adame aseguró que desea pelear con Sergio Mayer en la siguiente edición de Ring Royale, el actor mencionó que sería en el mes de septiembre, pero Poncho de Nigris lo corrigió y confirmó que el show de box será nuevamente en el mes de marzo.

Es decir, será dentro de 10 meses cuando nuevamente famosos y estrellas de las redes sociales se suban al ring, algunos a defender su cinturón y otros más a querer robarlo.

De acuerdo con información de Pablo Chagra, él ya tiene conocimiento de los probables talentos que podrían participar en la segunda edición de Ring Royale, sin embargo, hasta la redacción de esta nota no hay ningún nombre confirmado, pero según el comunicador esta segunda temporada viene fuerte y muy probablemente podría superar a la de marzo pasado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO