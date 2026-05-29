Bajón a fantasiosos

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

La reforma electoral que este día será aprobada en el congreso local, es un asunto trascendental para el sistema político de Tamaulipas. No a iniciativa de la LXVI Legislatura, sino promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, pues acabaría con añejos cacicazgos municipales o regionales, y el empoderamiento baladí de alcaldes, al prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva.

Esto, seguramente desagrada a varios munícipes que proyectaban ser reelectos o relevados por algún pariente. Y desde luego, a varios diputados locales.

No por eso deben echar las campanas al vuelo otros aspirantes a tales cargos, pues asoman también filtros interpartidistas.

En el caso de Movimiento Regeneración Nacional (morena) se supone que los pretendientes a las candidaturas deben acreditar 1) Una trayectoria intachable; 2) Un compromiso real con la 4T y 3) No mantener vínculos con grupos delincuenciales.

Además, para participar en las encuestas para definir las candidaturas, los aspirantes igual obligados están a no ser señalados por mala conducta, antes y durante el proceso selectivo, y contar con el respaldo poblacional a la hora de levantarse las encuestas, por ser un método recurrente para que el partido defina las candidaturas, según lo estableció la Comisión Nacional de Elecciones, a cargo de Minerva Citlalli Hernández Mora.

Sin embargo, por más que exploro entre los perfiles que muestra cada uno de los aspirantes a las 43 alcaldías y las 22 diputaciones uninominales, sólo me encuentro con que pocos reúnen las características marcadas por el alto mando.

Asoman, como pretensiosos a las candidaturas ex panistas, ex priistas y uno que otro aventurero zalamero de personajes en el poder, pero insisto en que son pocos los políticos, con oficio y experiencia en la administración pública los que podrían ser considerados por morena para ser candidatos a las posiciones que estarán en juego, formalmente, en septiembre próximo.

Por tanto, la reforma electoral fortalece y/o debilita a varios personajes representantes de las tribus partidistas.

Pero deja en claro que, en Tamaulipas, hay un solo mando.

Y que, con la reforma, se pone un alto a los fantasiosos.



Blindaje al ‘Andy’

Andrés Manuel López Beltrán (alias ‘El Andy’), quien es investigado allende el Río Bravo, por su colusión con huachicoleros, tiene (ya) el permiso de su papi (Andrés Manuel López Obrador) para ser candidato a diputado federal por morena, en su natal Tabasco.

Obviamente, la estructura dirigente de morena ha magnificado mucho esa pretensión.

Sólo para quedar bien con el ex presidente.

El sexto distrito electoral federal con cabecera en Villahermosa, abarca los municipios Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa; y por segunda ocasión consecutiva está en manos del membrete guinda.

Por estar ubicado en el corazón del estado, asoma una oposición real. Pero insuficiente para derrotar a morena, según la encuestadora Buendía & Márquez

Y con ello, el mentado ‘Andy’ casi tiene asegurado fuero constitucional para seguir evadiendo a sus acusadores que, por cierto, son descalificados desde la Ciudad de los Palacios cotidianamente.



¿Quién miente?

En conferencia de prensa ofrecida el pasado jueves 21 del mes en curso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, ante la orden de aprehensión dictada por una fiscalía estadounidense contra el gobernador (con licencia) Rubén Rocha Moya, se alerta una ficha roja por parte de la Interpol.

Pero que eso no significa que las corporaciones policiales de México estén obligadas a mantener una vigilancia especial sobre el acusado.

Hace dos días, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en su cuenta oficial de ‘X’, aseguró que no ha sido emitida ninguna notificación roja de la Interpol contra el político sinaloense.

Y en la víspera, la inquilina de Palacio Nacional pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) aclare el tema de la ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra ocho ex funcionarios gubernamentales de Sinaloa, para que la situación puedan conocerla todos y sea transparente.

Lo cierto es que, con tanto manoseo del tema, ya no sabemos quién miente.

Correo: jusam_gg@hotmail.com