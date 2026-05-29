Banxico llama atención ante desaceleración

OPINIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA / DR. JORGE A. LERA MEJÍA

El reciente ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 por parte del Banco de México, de 1.6% a 1.1%, constituye una señal clara de desaceleración económica que no puede ni debe minimizarse. Más allá de lecturas políticas o discursivas, este recorte refleja una evaluación técnica sustentada en indicadores objetivos que apuntan a una debilidad más profunda de la actividad económica nacional.

El contraste entre el optimismo gubernamental basado en anuncios de inversión extranjera y la cautela del banco central evidencia una desconexión preocupante entre narrativa y realidad económica. Si bien las promesas de inversión son relevantes para generar expectativas positivas, su materialización efectiva depende de condiciones estructurales que actualmente presentan rezagos: incertidumbre regulatoria, debilidad del estado de derecho, infraestructura insuficiente y limitaciones en capital humano especializado.

Banxico, como órgano autónomo, no responde a coyunturas políticas sino a datos duros: consumo interno moderado, inversión privada contenida y un entorno internacional menos dinámico. La revisión a la baja del crecimiento no solo implica menores oportunidades de empleo y generación de ingresos, sino también presiones adicionales sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto de elevada dependencia de ingresos petroleros y limitaciones fiscales.

Desde una perspectiva crítica, es necesario reconocer que la economía mexicana enfrenta problemas estructurales persistentes. La baja productividad, la informalidad laboral superior al 50%, y la limitada diversificación industrial continúan siendo lastres para un crecimiento sostenido. Además, la política económica ha privilegiado proyectos emblemáticos de alto costo, cuya rentabilidad social y económica sigue siendo objeto de debate, en detrimento de una estrategia integral de desarrollo regional y fortalecimiento de cadenas productivas.

Sin embargo, el escenario no es irreversible. Este ajuste puede y debe convertirse en una oportunidad para reorientar la política económica hacia un enfoque más pragmático y basado en evidencia. En primer lugar, es indispensable fortalecer la certidumbre jurídica para atraer inversión efectiva, no solo anunciada. Esto implica reglas claras, respeto a contratos y autonomía de organismos reguladores.

En segundo término, se requiere impulsar una política industrial moderna que fomente la innovación, el desarrollo tecnológico y la integración de pequeñas y medianas empresas en cadenas globales de valor. México tiene ventajas competitivas en el contexto del nearshoring, pero su aprovechamiento exige infraestructura logística, capacitación laboral y coordinación interinstitucional.

Asimismo, es fundamental fortalecer el mercado interno mediante políticas que incentiven el consumo y la formalización laboral. La ampliación de la base tributaria, sin recurrir a incrementos distorsionantes de impuestos, puede lograrse mediante incentivos a la formalidad y simplificación administrativa.

Finalmente, la coordinación entre política fiscal y monetaria debe mantenerse como un pilar de estabilidad macroeconómica. Banxico ha cumplido su función de advertir riesgos; corresponde ahora a la política pública responder con medidas concretas y coherentes.

El recorte en el pronóstico de crecimiento no es únicamente una cifra, sino un llamado de atención. Ignorarlo sería un error; asumirlo con responsabilidad y visión estratégica puede marcar la diferencia entre un estancamiento prolongado y una recuperación sostenida.

Por Dr. Jorge A. Lera Mejía.

Especialista en políticas públicas.

SNII-2 SECIHTI.