Cae empleo rural y campo tamaulipeco se queda sin manos jóvenes

Los números más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2025) reflejan una caída constante en la cantidad de personas dedicadas al sector primario en Tamaulipas durante 2025

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El campo tamaulipeco atraviesa una de sus etapas más complicadas en los últimos años y es que la falta de rentabilidad, la sequía y la migración juvenil han comenzado a vaciar los ejidos y reducir de forma sostenida la ocupación laboral en las actividades agropecuarias, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los números más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2025) reflejan una caída constante en la cantidad de personas dedicadas al sector primario en Tamaulipas durante 2025, situación que productores consideran alarmante ante el envejecimiento de quienes aún permanecen trabajando la tierra.

En el primer trimestre de 2025, el INEGI reportó 80 mil 55 personas ocupadas en actividades agropecuarias, equivalentes al 4.9 por ciento de la población trabajadora del estado.

Para el segundo trimestre, la cifra descendió ligeramente a 80 mil 18 trabajadores, representando el 4.8 por ciento de la ocupación total.

La caída más fuerte llegó durante el tercer trimestre de 2025, cuando apenas se contabilizaron 73 mil personas trabajando en el sector primario, equivalente al 4.4 por ciento de la fuerza laboral estatal.

Aunque en el cuarto trimestre hubo una ligera recuperación con 78 mil trabajadores y una participación del 4.7 por ciento, las cifras continuaron por debajo de los niveles observados durante 2024, cuando algunos periodos alcanzaban entre 84 mil y hasta 99 mil personas dedicadas a labores agropecuarias.

La disminución ocurre en medio de una crisis prolongada provocada por la sequía, el aumento en costos de producción, la falta de apoyos suficientes y el abandono paulatino de las nuevas generaciones hacia las labores agrícolas.

Reportes locales y estimaciones difundidas durante 2025 y 2026 advierten que uno de cada tres jóvenes ha dejado su municipio de origen en Tamaulipas, fenómeno que golpea con mayor fuerza a las comunidades rurales.

Por su parte, productores de distintas regiones del estado aseguran que la mayoría de sus hijos ya no quiere dedicarse al campo.

En algunas comunidades, estiman que más del 70 u 80 por ciento de los jóvenes prefieren migrar a las ciudades o buscar oportunidades laborales en Estados Unidos antes que continuar con la siembra.

Y el problema ya comienza a reflejarse en parcelas abandonadas, menor superficie sembrada y ejidos cada vez más envejecidos, donde los adultos mayores son quienes continúan sosteniendo gran parte de la producción agrícola.

Aunque no existe un conteo oficial actualizado sobre ejidos desaparecidos, reportes locales señalan que algunas comunidades presentan una reducción importante de habitantes debido a la migración y el abandono parcial de tierras.

Así también, especialistas advierten que el principal riesgo no es únicamente la baja en producción, sino la falta de relevo generacional, una situación que podría profundizar la crisis alimentaria y económica del sector rural en los próximos años si no se implementan incentivos reales para mantener a los jóvenes en el campo.

Como ejemplo: la declaración de la presidenta de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) en Tamaulipas, Alicia González Muñoz, quien ha detallado en distintas ocasiones como es que el poco relevo generacional pone en riesgo latente las actividades primarias no solo en Tamaulipas, sino a nivel mundial.

“Es muy, muy complicado encontrar personal», dijo González Muñoz.

Agregando que “la mano de obra en el campo está realmente escasa»

Pero el desafío no termina ahí.

De acuerdo con la dirigente, el desinterés de las nuevas generaciones por el trabajo rural está profundizando la crisis, en gran medida por la falta de reconocimiento social hacia estas actividades.

Por tanto, se ocupa de efectuar campañas de concientización entre la sociedad, no solamente entre los campesinos, sino en todos los sectores para tratar de cambiar un futuro crítico.

“Necesitamos hacer campañas de concientización… la vida de campo merece admiración y respeto”, expresó.

Así también, admitió que ni siquiera dentro del propio gremio se ha logrado revertir esa percepción, por lo que su urge efectuar acciones para cambiar el panorama.

“Muchos ganaderos simplemente abandonan o no quieren que sus hijos se dediquen a lo mismo”, finalizó.