Cae estudiante de preparatoria al descender de autobús en marcha en el centro de Tampico

Fueron comerciantes y peatones que presenciaron el incidente quienes le brindaron ayuda inmediata y lo apoyaron para ponerse a salvo.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un estudiante de preparatoria resultó lesionado luego de caer de un autobús de transporte público cuando intentaba descender de la unidad en movimiento en el centro de Tampico.

José Gael Argüello Constantino, de 16 años de edad, sufrió golpes en un codo y en la cadera tras el accidente ocurrido en la intersección de las calles César López de Lara y Altamira. El joven explicó que regresaba del CETis 109 y se dirigía a su trabajo ubicado sobre la avenida Hidalgo cuando solicitó la parada al operador de la unidad E-12 de la ruta Serapio Venegas.

«Vengo de la preparatoria 109, venía aquí al centro para tomar cualquiera a la avenida Hidalgo porque iba a ir a trabajar; venía en un Serapio, pedí la parada y no se paró, se hizo más adelante, se iba frenando, de repente me iba bajando yo, le dio completo y ahí es donde me caí, me golpeé en el codo, la cadera, el camión se fue»

El adolescente señaló que pese a la caída el conductor no detuvo la marcha para auxiliarlo y abandonó el lugar.

Fueron comerciantes y peatones que presenciaron el incidente quienes le brindaron ayuda inmediata y lo apoyaron para ponerse a salvo.

«La señora que está ahí en donde venden muebles me ayudó a pararme para sentarme donde venden los muebles; la unidad ya se había ido. Venía bien, ya le había pedido la parada con anticipación. Me preocupó porque me caí en la calle; no sé si hubiera pasado un carro arriba de mí o algo o me hubiera golpeado la cabeza»

Tras lo ocurrido, Argüello Constantino indicó que buscó reportar el incidente en la rampa de autobuses, donde le recomendaron acudir a la Delegación de Transporte Público.

Posteriormente realizó el reporte vía telefónica y fue informado de que el caso sería canalizado al área de supervisión para dar seguimiento a los hechos.