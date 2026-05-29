Cierran con 21

La Uat culminó su participación en el Nacional Anuies

Por Daniel Vázquez

Expreso

La Universidad Autónoma de Tamaulipas cerró su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 con un total de 21 medallas, luego de completar actividad en la disciplina de Judo celebrada en Guadalajara, Jalisco.

La delegación de la UAT finalizó la justa con seis preseas de oro, dos de plata y 13 de bronce, dentro de la máxima competencia estudiantil del país que reunió a universidades de todo México en distintas sedes.

El cierre para los Correcaminos estuvo a cargo del equipo de Judo, dirigido por la sensei Cecilia Martínez Aguilera, disciplina que aportó cuatro medallas al medallero universitario, incluidas tres de oro.

Entre los resultados más destacados aparecieron los seleccionados nacionales Eduardo Sagástegui Becerra y José Alfredo Quintá López, quienes conquistaron el campeonato en las divisiones de -60 y -66 kilogramos, respectivamente.

Sagástegui, alumno de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, también consiguió una segunda medalla dorada junto a Miguel Ángel Fuentes Montealvo, de la Facultad de Enfermería Victoria, al imponerse en la modalidad de Nage No Kata.

Por su parte, Sergio Abdiel Rosales Maldonado, representante de la Unidad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, obtuvo medalla de bronce en la categoría de -55 kilogramos.

En Halterofilia, Roberto Carlos Ruiz Garfias, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, sumó otra presea para la UAT al quedarse con el bronce tras levantar 156 kilogramos en Envión dentro de la división de -88 kilos.

La participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se desarrolló del 23 de abril al 25 de mayo en sedes como la UNAM, IPN, BUAP, Universidad de Guadalajara, UANL, UAEMEX, UAdeC, ITESM y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

En esta edición, la UAT participó con un contingente de 152 atletas y 30 entrenadores en 17 disciplinas deportivas, logrando medallas en Tiro con Arco, Luchas Asociadas, Kickboxing, Esgrima, Natación, Taekwondo, Frontón, Boxeo, Halterofilia y Judo.