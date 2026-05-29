Con votos divididos, Congreso de Tamaulipas avala aplazar elección judicial y blindar comicios contra “injerencia extranjera”

La minuta prevé que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyo cargo vence en el 2028 puedan participar en el proceso electoral que ese año se llevará a cabo.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Con la oposición de PAN, PRI y MC, el Congreso de Tamaulipas aprobó las dos minutas enviadas por el Senado de la República que aplaza la elección judicial al 2028 y sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Primero analizó la minuta de reforma al Poder Judicial que pospone de 2027 a 2028 la elección de personas juzgadoras, misma que fue aprobada por 25 votos a favor y siete en contra.

La minuta prevé que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuyo cargo vence en el 2028 puedan participar en el proceso electoral que ese año se llevará a cabo.

Además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda funcionar en dos secciones, siempre y cuando el pleno del máximo tribunal lo apruebe.

La diputada prisita Mercedes del Carmen Guillén Vicente señaló que la reforma, es en el fondo la confesión abierta de un “fracaso de diseño”, ya que mover la fecha no se trata de un ajuste menor, “es aceptar que el sistema de votación popular de juzgadores, tal como se aprobó de manera apresurada, es logística y institucionalmente inviable”.

Dijo que “prolongar la agonía e incertidumbre jurídica por 12 meses más, no soluciona la falta de idoneidad de los perfiles; a contrario, mantiene a la justicia en un limbo institucional, que debilita la confianza de los ciudadanos y ahuyenta las inversiones”.

Criticó la centralización de una sola comisión evaluadora para la selección de candidatos y la reducción del número de aspirantes, será como un “embudo político” que asegura que solo los “aliados” lleguen.

Mientras Marina Ramírez Andrade del PAN, criticó que mediante una reserva, “regalan un año más al Tribunal Electoral y otros siete años, mediante reelección, al mismo tribunal que les regaló 53 curules más en la Cámara de diputados y diez escaños en el Senado”.

Por su parte, Mayra Benavides Villafranca de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que una cosa sería corregir errores y otra “maquilar una reforma que de origen nació equivocadamente”.

La segunda minuta, aprobada apenas unas horas antes en el Senado de la República, es la relacionada con la reforma constitucional para establecer una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera.

De nueva cuenta, PAN, PRI y MC se manifestaron en contra, sin embargo, la mayoría de Morena logró que la misma fuera aprobada con 25 votos a favor y ocho en contra.

Ahora subió al podio, la diputada María del Rosario González Flores, quien señaló que, aunque la reforma sería sencilla de entender, desde el punto de vista político, sin embargo, habría confusión.

Explicó que si por ejemplo, la justicia extranjera señala a un candidato de algún delito grave, como el caso de Rocha Moya, el Tribunal Electoral mexicano, podría definirlo como intervención.

“Si la prensa de otro país revela que a un candidato le congelaron las cuentas bancarias en dicho país por lavar dinero, acusarán también de injerencismo y será motivo de anular la elección”.

Señaló que el único filtro es que dicha acción, “influya” en el resultado afectando al candidato, a su partido o al gobierno en funciones de su propio partido.

Mientras, Mercedes del Carmen Guillén Vicente del PRI, apuntó que lo aprobado el jueves, cambia las reglas del juego, justo antes de la elección del próximo año.

“La causal de injerencia extranjera puede sonar razonable en el discurso, el problema es otro, la redacción es tan abierta, que puede convertirse en una llave política”.

Apuntó que así, injerencia podría ser desde un reportaje “mal intencionado”, una denuncia de una organización civil, una campaña digital, una declaración desde otro país.

Y cuestionó, “¿estamos blindando la democracia o estamos fabricando una herramienta para controlar su desenlace?”.

Pese a los argumentos planteados por la oposición, la minuta fue aprobada por la mayoría de Morena.