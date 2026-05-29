Estudiante victorense crea IA con “corazón” para proteger y acompañar a menores

La plataforma funciona como un tutor virtual capaz de ayudar en tareas escolares, resolver dudas académicas y orientar sobre temas cotidianos.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Mientras las grandes compañías tecnológicas del mundo compiten por desarrollar inteligencias artificiales cada vez más avanzadas, en Ciudad Victoria un niño de apenas nueve años sorprendió con una propuesta que apuesta no solo por la innovación, sino también por la empatía. Se trata de Jayden Wayne McKibben Pineda, quien presentó un asistente virtual diseñado especialmente para niñas y niños, capaz de ofrecer respuestas seguras, amigables y adaptadas a la infancia.

El proyecto fue dado a conocer durante el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica y Expociencias celebrado en el gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde logró captar la atención de estudiantes, docentes y especialistas en tecnología. Acompañado por sus padres Karen y Justin McKibben, el menor explicó que su idea nació al observar que muchas plataformas de inteligencia artificial no están preparadas para interactuar correctamente con menores de edad.

La propuesta busca convertirse en una alternativa a sistemas tradicionales como ChatGPT, pero con una diferencia clave: priorizar la seguridad emocional y digital de la infancia. El pequeño desarrollador quería construir un entorno donde los niños pudieran aprender, preguntar y expresarse libremente sin exponerse a contenidos agresivos, respuestas frías o lenguaje complejo.

De acuerdo con su familia, el objetivo siempre fue crear una inteligencia artificial que se sintiera humana, cercana y protectora. El sistema fue programado para responder con empatía, utilizar frases positivas y mantener conversaciones apropiadas para la edad de cada usuario. Incluso cuenta con una voz modulada especialmente para generar confianza y facilitar una interacción más natural con los menores.

La plataforma funciona como un tutor virtual capaz de ayudar en tareas escolares, resolver dudas académicas y orientar sobre temas cotidianos. Sin embargo, una de las características que más llamó la atención durante su presentación fue la capacidad del asistente para interactuar emocionalmente con los usuarios, ofreciendo respuestas reconfortantes y motivadoras cuando los niños expresan preocupaciones o sentimientos personales.

Para lograrlo, el software utiliza un vocabulario simplificado y totalmente adaptado a la infancia mexicana. Sus algoritmos fueron diseñados para evitar respuestas inapropiadas, eliminar tecnicismos innecesarios y mantener un ambiente digital seguro. La intención es que cualquier niño pueda conversar con la plataforma de manera sencilla, clara y sin riesgos.

El proyecto comenzó a desarrollarse inicialmente en Python y posteriormente evolucionó hacia TypeScript para mejorar su rendimiento y velocidad. Aunque actualmente se encuentra en una fase inicial de perfeccionamiento, la familia McKibben ya trabaja en llevar la aplicación a diferentes sistemas operativos móviles y tiendas digitales, con la meta de que pueda ser utilizada por miles de niños en todo México.

Dentro del Colegio Surval, el invento de Jayden ya ha despertado entusiasmo entre estudiantes de distintos niveles educativos, quienes quedaron sorprendidos por la capacidad de la IA para responder de manera cálida y comprensible. En medio de una era donde la tecnología suele percibirse distante y automatizada, el proyecto del pequeño victorense demuestra que la innovación también puede construirse con sensibilidad, cercanía y un profundo sentido humano.