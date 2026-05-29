Maestros enfrentarán crisis emocional ante falta de psicólogos en escuelas

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, admitió que actualmente no es viable contar con especialistas de salud mental en todas las escuelas del estado, por lo que el gobierno apostará por un modelo de contención emocional encabezado por docentes.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas reconoció que el sistema educativo enfrenta un aumento en problemas de ansiedad, violencia y conductas emocionales entre estudiantes, mientras la falta de psicólogos en los planteles obligará a capacitar maestros para atender esa crisis dentro de las aulas.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, admitió que actualmente no es viable contar con especialistas de salud mental en todas las escuelas del estado, por lo que el gobierno apostará por un modelo de contención emocional encabezado por docentes.

“La idea es que no podemos tener un psicólogo en cada escuela. Ahorita todavía eso no es factible”, declaró.

Como parte de esta estrategia, la SET implementará en preparatorias el programa “ABC de las emociones”, el cual incluirá dos horas semanales dedicadas a educación socioemocional y capacitación para prácticamente todos los maestros de nivel medio superior.

“Vamos a preparar a todos los maestros para que hagan contención emocional. No solo vamos a preparar a los maestros, vamos a preparar a los papás y a los alumnos”, explicó.

El funcionario reconoció que las escuelas se han convertido en reflejo de los problemas sociales que viven miles de jóvenes fuera del aula, situación que ha incrementado los casos de ansiedad, violencia y aislamiento emocional.

“Tenemos que asumir el reto de que no nos rebase, de que todos los muchachos y muchachas se sientan acompañados y no se sientan solos”, expresó.

La estrategia busca disminuir problemas emocionales y prevenir escenarios más graves dentro de las escuelas.

“Que reduzcamos los índices de ansiedad, que reduzcamos las conductas violentas y desde luego que no haya intenciones suicidas”, sostuvo.

Sin embargo, detrás del nuevo programa también queda expuesta la insuficiencia de personal especializado en salud mental dentro del sistema educativo.

Ante esa carencia, la SET recurrirá al apoyo de estudiantes universitarios de carreras relacionadas con la salud, quienes participarán mediante servicio social en tareas de acompañamiento emocional.

Valdez García informó que la mayoría provendrán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aunque todavía no existe una cifra definitiva de cuántos jóvenes participarán en el programa.

“Son jóvenes que no pueden estar dedicados al cien por ciento, solamente en las horas de servicio, pero va a ser un gran apoyo”, señaló.

La estrategia comenzará a operar a partir de agosto, en medio de un escenario donde las autoridades educativas reconocen que los problemas emocionales entre adolescentes se han convertido en uno de los mayores desafíos dentro de las escuelas de Tamaulipas.