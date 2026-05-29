Nuevo tratado con la Unión Europea abre oportunidades para Tamaulipas: Felipe Pearl

Respecto a las inversiones en Tamaulipas, dijo que actualmente el proyecto privado más relevante se desarrolla en Matamoros con la instalación de una fábrica de transformadores

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La firma de un nuevo tratado comercial entre México y la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía de Tamaulipas, impulsar las exportaciones agropecuarias e industriales y atraer nuevas inversiones, afirmó el economista Felipe Pearl Zorrilla, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste.

Dijo que el acuerdo comercial resulta especialmente favorable para los estados con vocación exportadora ubicados en el Golfo de México, entre ellos Tamaulipas y Veracruz, debido a la ampliación de mercados y facilidades comerciales con Europa.

«El tratado nuevo con la Unión Europea es muy prometedor para Tamaulipas, Veracruz, los estados que vamos hacia el Atlántico y el Mediterráneo»

Explicó que uno de los principales beneficios será la eliminación o reducción significativa de barreras comerciales para los productos mexicanos.

«Ofrece exención al 90 por ciento de productos agropecuarios, una baja muy sensible en aranceles de productos industriales y una apertura grande para las inversiones»

Pearl Zorrilla consideró que la estrategia busca disminuir la dependencia económica de un solo mercado, aunque reconoció que Estados Unidos continuará siendo el principal socio comercial del país.

«La intención es diversificar la economía. Estados Unidos va a seguir siendo el principal mercado de México, pero Europa es un mercado importante en habitantes y en poder económico; esperemos que así sea»

Respecto a las inversiones en Tamaulipas, dijo que actualmente el proyecto privado más relevante se desarrolla en Matamoros con la instalación de una fábrica de transformadores, mientras que en la zona sur predominan las inversiones impulsadas por el sector público.

«La inversión más importante que va a haber aquí es la planta gasoeléctrica en Altamira, 15 mil millones de pesos. Es una inversión de dos a tres años, genera miles de empleos y ayuda mucho a la zona»

El especialista señaló que, de concretarse en términos favorables los acuerdos comerciales que México negocia con sus principales socios económicos, el estado podría registrar un crecimiento superior al promedio nacional durante este año.

«Yo soy conservador; creo que vamos a crecer, según nuestros números, entre el 1.2 y 1.3 por ciento, muy arriba de la economía nacional. Si el tratado que vaya a firmar con Estados Unidos es sobre las bases esperadas, va a haber una agradable sorpresa»

La expectativa, indicó es que la apertura de nuevos mercados, junto con la llegada de inversiones estratégicas, contribuya a fortalecer la actividad económica y la generación de empleos en Tamaulipas durante los próximos años.