Reducen pluris en municipios

La reforma electoral aprobada en comisiones establece un máximo de cinco regidores plurinominales y un solo síndico en ayuntamientos de más de 100 mil habitantes

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

La reforma electoral que se discute en el Congreso y que ayer fue aprobada en comisiones establece un tope de cinco regidurías plurinominales para los ayuntamientos del estado.

Esta cifra aplicaría para los municipios con población mayor de 100 mil habitantes que son Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, Altamira, Madero, Río Bravo y El Mante.

En estos casos, se establece 15 (de mayoría y pluriniominales) como tope.

En tanto, los municipios con población menor a 30 mil habitantes quedarían con cuatro regidores de mayoría relativa y dos de representación proporcional; mientras que para aquellos de hasta 50 mil habitantes, serían cinco de mayoría relativa y tres plurinominales.

Para los de hasta 100 mil habitantes, serían ocho de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional y para aquellos de más de 100 mil habitantes, serían de 10 de mayoría relativa y cinco plurinominales.

En todos los casos habrá solo un síndico.

“Vemos cómo los municipios recomponen y reconfiguran sus sindicaturas, sus regidurías, viendo que Reynosa en el caso que yo vi inmediatamente nos reducimos a un sólo síndico cuando había dos, y reducimos de 21 a 10 regidurías de mayoría relativa y 5 de representación proporcional”, dijo la diputada Eva Reyes González.

Advirtió que las propias alcaldías tendrán que hacer un ajuste de las comisiones para mantener la operatividad de los Cabildos, con menos gasto.

Avanza reforma electoral

Sin la presencia de los diputados de Acción Nacional, Morena aprobó en comisiones el dictamen de reforma electoral que será votado en el Pleno este viernes.

La iniciativa dictaminada armoniza la legislación estatal con las recientes modificaciones constitucionales federales, incorporando disposiciones en materia de no reelección consecutiva y del nepotismo electoral.

Además de la reducción de la integración de los ayuntamientos, el establecimiento de los límites presupuestales al Congreso del Estado y la eliminación de los privilegios de los órganos electorales.

A la sesión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, no asistieron los panista Ismael García Cabeza de Vaca y María del Rosario González Flores.

Al presentar las consideraciones del dictamen, el diputado Francisco Hernández Niño destacó que las reformas tienen como propósito fortalecer la democracia bajo criterios de disciplina financiera, austeridad, transparencia, paridad de género y rendición de cuentas.

De acuerdo con la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, en el caso del nepotismo electoral está sea aplicable a partir del proceso electoral del próximo año, en tanto la reelección consecutiva entraría en vigor en 2030.

El diputado Hernández Niño recordó que el análisis de las iniciativas se fortaleció con la participación del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), cuyas observaciones técnicas fueron consideradas durante el proceso legislativo.

El diputado Isidro Vargas Fernández manifestó el respaldo a las propuestas, detallando que, los municipios donde habrá “ajustes” en la conformación de los ayuntamientos y solo tendrán un síndico serían, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, Río Bravo y El Mante.

Las dos iniciativas, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia electoral, así como las reformas secundarias a la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, la Ley Electoral del Estado y el Código Municipal.