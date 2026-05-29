Se multiplica plaga del barrenador y pega al sector ganadero

Se multiplican casos de gusano barrenador ya afecta la movilidad, comercialización y exportación del ganado generando pérdidas a los productores; refuerzan vigilancia en hatos y mascotas y liberan moscas estériles para el combate

POR HAROLD MEADE

EXPRESO LA RAZÓN

El avance del gusano barrenador en la región generar preocupación entre productores ganaderos, luego de que se incrementaran los casos positivos detectados tanto en ganado como en mascotas.

Situación que ya impacta en la comercialización de animales y ha frenado la importación y obliga a reforzar las medidas de combate sanitario.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de El Mante, Ricardo Núñez Martínez, reconoció que los brotes de gusaneras se han multiplicado en esta zona, afectando directamente a la actividad pecuaria y encendiendo las alertas entre los productores.

Advirtió que la presencia del gusano barrenador representa un riesgo serio para la ganadería, debido a las pérdidas económicas que provoca por lesiones en los animales, disminución en su condición física y restricciones en la movilización y venta del ganado.

Explicó que actualmente ya se realizan liberaciones de mosca estéril como parte de la estrategia para frenar la reproducción de esta plaga, aunque consideró que las acciones todavía resultan insuficientes ante la rapidez con la que se están registrando nuevos casos.

Indicó que la expectativa se centra en la próxima entrada en operación de una planta en Chiapas, desde donde se espera incrementar considerablemente la producción y liberación de moscas estériles en el país.

“En poco tiempo esto tendría que reflejarse en una disminución de brotes, pero se necesita aumentar el número de moscas estériles que se liberan en las zonas afectadas”, señaló.

Núñez Martínez detalló que actualmente México recibe desde Honduras alrededor de 100 millones de moscas estériles por semana; sin embargo, explicó que la cifra sigue siendo limitada debido a la gran extensión territorial donde deben dispersarse.

Precisó que, una vez que opere la nueva planta ubicada en Chiapas, se podrían duplicar las liberaciones en esta región y alcanzar hasta 500 millones de moscas estériles, siempre y cuando el proyecto funcione conforme a lo previsto.

El dirigente ganadero destacó que también se mantiene una campaña permanente de concientización entre productores y población en general para reforzar la revisión diaria de animales en ranchos y viviendas.

Alertó que ya existen casos confirmados de gusano barrenador en perros y gatos, lo que incrementa el riesgo sanitario y podría provocar una expansión más acelerada si no se actúa oportunamente.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a revisar constantemente a sus animales y atender de inmediato cualquier herida, aplicando curaciones para evitar que las moscas depositen larvas que posteriormente generan las conocidas gusaneras.

“La revisión diaria es fundamental, tanto en el ganado como en las mascotas. Si no se controla a tiempo, esto podría salirse de control”, advirtió el líder ganadero.