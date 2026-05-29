Un vistazo a la vida de los pobres hombres ricos

CRÓNICAS DE LA CALLE / RIGOBERTO HERNÁNDEZ GUEVARA

«Hombre rico, hombre pobre de Irwin Shaw, narra la historia de la familia Jordache, centrándose en los hermanos Rudy y en cómo sus vidas toman distintos caminos con el paso del tiempo, llevando a uno a disfrutar de una riqueza y un poder enorme, y al otro, al borde de la destrucción». En realidad no es una lucha de clases ni una guerra entre nacos y fresas, ni de apariencias.

En autor lleva a cabo una exploración por el mundo americano de los años 1945 a 1968. Educados en el sueño americano, en el concepto del triunfo…con el tiempo experimentado de ese modo uno sabe que la forma de vida en Estados Unidos no fue la mejor. No está ahí el modelo de la felicidad. Los medidores actuales señalan otros países, mas la lección de esta novela que se convirtió en una gran serie estadounidense deja claro el imán que desata el poder del dinero frente al gran poder de Dios. La destrucción verdadera del hombre acude en su momento a ambos bandos.

Algunas personas que son acaudaladas podrían contar lo que han perdido mientras buscaban dinero. No es malo el dinero, podría decirse lo contrario, pero depende mucho lo que cueste conseguirlo, cómo lo consigues y para qué lo quieres.

En ocasiones no es necesario sino que está de más en el escenario y se mantiene por el ego del propietario que continúa su lucha infinita por acumular hasta que se da cuenta, alguien le avisa que se le ha ido la vida en ello. Que hubo una tarde en la puerta junto a un perro callejero que iba y regresaba con la pelota vieja en el hocico.

La vida nunca trató de que los pobres envidien a quienes más tienen. Creo en realidad son cosas distintas. La economía es como las llantas del carro, las de atrás nunca alcanzan a las de adelante, mas nadie dijo que quisieran alcanzarlas.

Dicen que quien no hace dinero es porque no quiere. Conozco a esos personajes, aún cuando hay quienes quieren más. Hay quienes disimulan no tener y guardan el dinero en un colchón y nadie se entera hasta que se extinguen.

Nadie sabe para quien trabaja : durante el periodo revolucionario del siglo pasado muchos caudillos y caciques locales escondieron el dinero acumulado en gruesas paredes, lo enterraron en el patio y muchos años después, luego de desvividos, otros lo sacaron y lo disfrutaron. Mi tío Pancho compró vacas y lo multiplicó, pero un hijo de él lo fue malgastando. El dinero es frágil cuando no cuesta tanto.

Un hombre rico pudiese no tener ningún cinco, sino haber invertido en conocimientos, en amigos de los buenos y difíciles de estos tiempos. Un pobre suele ser un millonario solitario a quien solamente acuden a verlo para pedir un préstamo, un voto corporativo; un hombre que a pesar del dinero es el hombre más solitario del mundo.

Todavía así, encontraremos familias con chimenea de leña, con una gran familia, o una pareja que se hizo vieja en medio del campo, pero con escasos recursos es capaz de contar una vida llena de vida y de riqueza natural, de cariño sincero y de salud con mucha calidad. En los pueblos pequeños del llamado cuarto distrito de Tamaulipas hay muchas familias de esas y en todo México, gente que ofrece lo poco que tiene colgado de una canasta, carne de res, chicharrón bien cuidado, tostado, frijol sembrado por ellos, nopales con chile, y es lo más rico del mundo. Eso uno lo entiende. Y uno no lo tiene.

Los actos más grandes de amor y más valiosos no dependen del dinero, tienen que ver con el tiempo dedicado, con el cariño, con la bondad y con el apoyo incondicional. En justicia hay ricos que comparten.

Cuando se obtiene riqueza económica es necesario proteger los valores como la dignidad y el libre albedrío, como si se fuese pobre. Es lo mismo arriba que abajo y en el suelo parejo se confunden. Eso tiene la vida de justa y correcta en un país democrático.

HASTA PRONTO