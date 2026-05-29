VIDEO | Captan explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante prueba en Florida

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba de ignición en Cabo Cañaveral, Florida. La empresa de Jeff Bezos confirmó una “anomalía” y aseguró que todo el personal fue localizado tras el incidente.

CABO CAÑAVERAL, FLORIDA.- El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba de ignición en Cabo Cañaveral, Florida. La empresa de Jeff Bezos confirmó una “anomalía” y aseguró que todo el personal fue localizado tras el incidente.

El programa espacial de Blue Origin sufrió un nuevo revés luego de que el cohete New Glenn explotara durante una prueba de encendido en una plataforma de lanzamiento ubicada en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

La compañía fundada por Jeff Bezos confirmó el incidente mediante un comunicado en el que señaló que se registró una “anomalía” durante las pruebas previas al cuarto lanzamiento del mega-cohete desarrollado para competir con SpaceX.

Here’s our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket. Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

¿Qué pasó con el cohete New Glenn de Blue Origin?

Blue Origin informó que la explosión ocurrió durante una prueba de ignición estática, un procedimiento rutinario previo al lanzamiento de un cohete espacial.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido contabilizado. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más”, indicó la empresa tras el accidente.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existen personas lesionadas ni se han revelado las causas oficiales de la explosión.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

¿Cuál era la misión del New Glenn?

El cohete New Glenn tenía previsto despegar en las próximas semanas para colocar en órbita satélites de internet del proyecto Kuiper de Amazon, diseñado para competir con sistemas como Starlink de SpaceX.

Blue Origin contemplaba realizar hasta 12 lanzamientos del New Glenn durante este año como parte de la expansión de su programa espacial comercial.

Además de las misiones privadas, el cohete también forma parte de proyectos vinculados a las futuras misiones Artemis de la NASA hacia la Luna.

Blue Origin buscaba competir directamente con SpaceX

El desarrollo del New Glenn tomó cerca de una década y representa uno de los proyectos más ambiciosos de Blue Origin para ingresar al mercado de lanzamientos orbitales de gran capacidad.

La empresa de Jeff Bezos busca posicionarse frente a SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk que actualmente domina buena parte del sector aeroespacial comercial.

El New Glenn fue diseñado como un cohete reutilizable capaz de transportar grandes cargas al espacio y participar en misiones comerciales, gubernamentales y lunares.

La explosión también genera dudas sobre los tiempos de desarrollo y confiabilidad del New Glenn, considerado uno de los proyectos clave de Jeff Bezos para competir en la nueva carrera espacial privada.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS