VIDEO: Falla en montaña rusa deja a visitantes atrapados a 30 metros de altura durante horas

El vehículo que transportaba al grupo se detuvo justo antes de que llegara a la cima, por lo que los ocupantes permanecieron en un ángulo de 90 grados hasta ser rescatados por los equipos de emergencia

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Ocho personas quedaron atrapadas durante varias horas en una montaña rusa del parque Galveston Island Historic Pleasure Pier, luego de que la atracción sufriera una falla mecánica mientras ascendía en posición vertical.

El incidente ocurrió la tarde del jueves en la atracción Iron Shark, ubicada en la ciudad costera de Galveston. De acuerdo con autoridades locales, los pasajeros permanecieron detenidos a unos 30 metros mientras equipos de rescate trabajaban para bajarlos de manera segura.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los ocupantes inmóviles en dos filas de asientos, inclinados hacia el cielo justo antes de alcanzar la cima de la atracción. La escena generó preocupación entre visitantes y usuarios en internet debido al tiempo que permanecieron suspendidos.

Los estudiantes estaban en un viaje escolar

El Houston Independent School District informó que los pasajeros formaban parte de un viaje organizado por las escuelas Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School.

El jefe de bomberos Mike Varela Jr. explicó en conferencia de prensa que los equipos de emergencia llegaron alrededor de las 5:30 de la tarde para iniciar el operativo de rescate. Uno por uno, los estudiantes fueron asegurados con arneses especiales y trasladados hacia una canastilla de un camión de bomberos para descenderlos al suelo.

Las labores concluyeron poco después de las 9 de la noche. Aunque los pasajeros terminaron “sacudidos” emocionalmente tras la experiencia, las autoridades confirmaron que todos fueron rescatados con seguridad.

Las autoridades aún no determinan qué fue lo que provocó la falla mecánica, por lo que comenzaron una revisión completa de la atracción.

Varela destacó que uno de los momentos más delicados del operativo fue el traslado de los jóvenes desde la estructura de la montaña rusa hacia la plataforma del vehículo de rescate, especialmente por la exposición prolongada al calor y el riesgo de deshidratación.

Tras el incidente, el parque anunció una inspección completa de la montaña rusa Iron Shark para determinar qué provocó la falla. Según información del sitio oficial del parque, la atracción puede alcanzar velocidades de hasta 52 millas por hora y cuenta con una caída vertical de aproximadamente 100 pies.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO