Vinculan a 69 detenidos en 26 días

La Fiscalía de Tamaulipas reportó seis sentencias condenatorias durante mayo, destacando casos de secuestro, extorsión, feminicidio y homicidio.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

En las últimas cuatro semanas 69 personas han sido vinculadas a proceso o sentenciadas por diferentes delitos en Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

En el informe correspondiente del 1 al 26 de mayo, se informó que los principales delitos corresponden a violencia familiar, incumplimiento de pensión alimenticia, narcomenudeo, lesiones, robos a negocios además de secuestro.

A razón de 17 procesos judiciales por semana, se detalla que en ese periodo de tiempo, se lograron 63 vinculaciones a proceso y seis sentencias condenatorias de personas detenidas.

Las detenciones se llevaron a cabo en coordinación con autoridades de seguridad federales y estatales, tanto en flagrancia, como en seguimiento de investigaciones de diversos procesos legales.

Los municipios donde principalmente se han vinculado o sentenciado a personas detenidas en diferentes resoluciones judiciales, son Matamoros y Reynosa en la frontera del estado.

Casos relevantes en mayo

Entre los casos más relevantes destacan 12 sentencias condenatorias en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al delito de extorsión en el municipio de Reynosa.

En seis de ellas, corresponden a penas de 12 años de prisión y seis a condenas de nueve años y tres meses de prisión, que en la mayoría de los casos se suman a las que previamente tenían, ya que permanecían en prisión.

De acuerdo con los datos de prueba, los ahora sentenciados operaban desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, donde realizaban llamadas de extorsión utilizando diversos números telefónicos de varias compañías.

Los sujetos tenían varias cuentas bancarias para recibir depósitos, producto de las exigencias económicas realizadas a las víctimas, principalmente adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Otro fallo condenatorio de 50 años de prisión fue dictado en contra de 12 integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro en Reynosa y se relacionan con diversas carpetas de investigación por el citado delito ocurridos en diferentes fechas entre 2023 y 2024.

Una sentencia de 50 años de prisión fue dictada contra César Aníbal “P” y Erick Estoardo “C” por el delito de secuestro agravado en hechos registrados del 30 al 31 de enero de 2025, en el municipio de Burgos, donde las víctimas fueron privadas de su libertad y se exigió dinero en efectivo para su liberación.

Una sentencia más de 50 años de pena privativa de la libertad, fue para Jesús Norberto “I”, por el delito de secuestro agravado, cuando el 21 de junio de 2015, en el municipio de Victoria, secuestró a una persona.

Otra sentencia condenatoria fue impuesta a José de Jesús «H», por los delitos de secuestro agravado y violación por hechos ocurridos el 10 de mayo de 2014 en Victoria.

Y una sentencia de 25 años de prisión en contra de Sergio Iván “P”, por el delito de secuestro agravado en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2013, en la colonia Ampliación Casas Blancas en la capital del estado.

Además de una vinculación a proceso para Caín “S” y Luis Ángel “O”, por el delito de secuestro en Reynosa, luego que el 13 de abril de este mismo año, privaron de la libertad a la víctima, a quien obligaron a descender de un autobús de pasajeros.

En ese caso, la víctima fue rescatada por elementos de la Policía Investigadora, quienes actuaron de inmediato al recibir la alerta.

Además de una vinculación a proceso contra Ernesto Iván “B”, alias “Metro 51” y/o “Jabalí”, acusado de secuestro agravado, en hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2023 en Reynosa.

El sujeto, que forma parte de los Metros del Cartel del Golfo, fue acusado de la privación de la libertad de 32 víctimas inmigrantes en el municipio de Reynosa.

Otra de las vinculaciones destacadas fue dictada contra Gema Iyari “T”, Ricardo Daniel “M” y Francisco León “R” por el delito de Feminicidio, en contra de una mujer mayor de edad el pasado 26 de abril en la colonia nuevo Progreso de Tampico.

Y otra vinculación fue dictada para Alan Jesús “V”, luego que el día 11 de mayo de este mismo año, privó de la vida a su pareja, en una brecha en el municipio de González, abandonando el cuerpo al interior de un vehículo.

En el municipio de Tampico, fue vinculado a proceso Martín Esteban «N», por el delito de homicidio culposo, cuando el 29 de marzo de 2026, sobre la Carretera Tampico-Mante, en la colonia Roma de ese municipio.

De acuerdo con los hechos, el imputado conducía una camioneta tipo pick-up y embistió una motocicleta conducida por la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Otro caso relevante ocurrió el 23 de marzo de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Mirador de Nuevo Laredo, cuando Víctor Hugo “P” participó en la agresión contra dos personas.

Tras los hechos, una de las víctimas perdió la vida, mientras otra más resultó con lesiones, por lo que el acusado fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones.