Autoridades bajo presión en Puerto Vallarta tras el hallazgo de casos que sugieren un patrón de feminicidios

Medios estadounidenses han señalado la posible presencia de un criminal en serie en uno de los destinos turísticos más importantes de México de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, en la que Guadalajara será una de las tres sedes mexicanas.

El hallazgo de tres mujeres sin vida en un corto periodo de tiempo ha colocado al destino turístico de Puerto Vallarta, Jalisco, en el centro del debate sobre la seguridad pública, especialmente a pocos días de que la región se convierta en una de las sedes de la Copa Mundial FIFA 2026. La difusión de una hipótesis sobre un posible asesino serial por parte de un diario estadounidense provocó incertidumbre y especulación; sin embargo las autoridades locales han pedido mantener la calma.

El debate cobró fuerza tras una publicación del periódico The New York Post, la cual sugería la existencia de un patrón delictivo detrás de los decesos reportados en un lapso de apenas 11 días durante el mes de mayo. Según las afirmaciones del medio norteamericano, las víctimas compartían características demográficas y particulares, como un rango de edad situado entre los 30 y los 35 años, además de contar con tatuajes. Los cuerpos se hallaron en zonas apartadas y con signos de violencia sexual.

¿Qué dijo la Fiscalía de Jalisco sobre el presunto asesino en serie?

🚨 Fiscalía informa. 👮Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía del Estado en torno a diversos hechos delictivos registrados en Puerto Vallarta, se descarta la existencia de un agresor serial de mujeres. (1-2) pic.twitter.com/8EHgtBDRkA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 27, 2026

La Fiscalía General del Estado de Jalisco emitió un comunicado para esclarecer la situación. Si bien las autoridades confirmaron la investigación en curso de los feminicidios, desestimaron categóricamente que los eventos se encuentren vinculados entre sí o que apunten a la presencia de un criminal en serie en la zona. La fiscalía explicó que las víctimas murieron de forma distinta: una presentó lesiones por arma punzo-cortante, otra falleció debido a un probable envenenamiento y la tercera fue ahogada.

Los casos fueron registrados los pasados 10, 15 y 21 de mayo. Las autoridades también subrayaron que cada uno de los casos se aborda con la máxima gravedad y de manera individualizada, siguiendo los protocolos de perspectiva de género que dictan investigar todas las muertes violentas de mujeres como probable feminicidio. La fiscalía pidió a la población evitar difundir información no confirmada que puede provocar falsas alarmas o extender el pánico infundado.

Jalisco es uno de los estados más populares de México y cada año es visitado por al menos 1.6 millones de estadounidenses. Se espera que, tan solo en el periodo del Mundial 2026, la entidad reciba a 3 millones de visitantes de todo el mundo para los partidos internacionales. Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido ninguna alerta de viaje o algún comunicado que alerte a sus connacionales sobre peligros adicionales.

Con información de El Heraldo de México