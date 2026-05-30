¡Cuenta regresiva! Se revelan los nombres de los jugadores que peligran para quedarse fuera del «Tricolor» en el Mundial.

Todo parece indicar que Javier Aguirre tiene definidos a 24 jugadores para el Mundial 2026; quedan dos lugares

En unas cuantas horas conoceremos a los 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Javier Aguirre, técnico nacional, será en encargado de dar la lista oficial de convocados para la justa mundialista.

Actualmente son 28 futbolistas los que se encuentran concentrados para el partido amistoso contra la Selección de Australia de este sábado 30 de mayo. Dos de ellos quedarán fuera del Mundial 2026 y de acuerdo con los reportes son cinco futbolistas los que se disputan los últimos dos boletos.

Los 5 futbolistas que están en riesgo de perderse el Mundial 2026

Como te comentamos al inicio de esta nota, 5 futbolistas mexicanos se están disputando los últimos dos boletos al Mundial 2026. Dos de ellos quedarán fuera de la convocatoria que dará Javier Aguirre, técnico nacional, en las próximas horas.

De acuerdo con León Lecanda de ESPN, los futbolistas que aún no tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026 son:

Kevin Castañeda

Alejandro Gómez

Alexis Vega

César «El Chino» Huerta

Luis Chávez

Tres de ellos conseguirán subirse al barco mundialista, mientras que los otros dos se perderán la Copa del Mundo 2026. La lista oficial de Javier Aguirre será dada a conocer en las siguientes horas. Algunos señalan que sería este domingo 31 de mayo y otros el 1 de junio.

Filtran la lista de Javier Aguirre

De acuerdo con el periodista de TV Azteca, David Medrano, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, ya tiene definidos a los 26 futbolista que irán a la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Porteros: Tala Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Medios: Edson Álvarez, Erick Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Luis Chávez, Luis Romo y Orbelín Pineda.

Delanteros: «Piojo» Alvarado, César «El Chino» Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, «Memote», Santiago Giménez, «Hormiga» y Raúl Jiménez.

LOS 26 DEL VASCO

Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre. pic.twitter.com/bCv6g3o0qa — david medrano felix (@medranoazteca) May 30, 2026

Con información de El Heraldo de México